В ЦИК рассказали, что некоторые участки открылись с опозданием (34)

Depo 2019.04.21 12:02

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук рассказала о единственном закрытом сейчас избирательном участке в Украине, который находится на линии разграничения Весь мир 21 квітня 2019 11:18 Об этом она сказала во время брифинга ЦИК, информирует Depo.ua. "Хочу вас заверить, что, за исключением одного участка, все открылись, некоторые - с опозданием по объективным причинам", - сказала она. Один из участков, который находится на Донбассе, не открылся.