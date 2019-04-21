"Жаль следующего президента". Кучма проголосовал на выборах: фото (66)

- Кучма заявил, что не завидует тому человеку, который станет главой государства : ДнепрCity.net 21:06
- Леонид Кучма проголосовал и дал совет будущему президенту : Journalist.today 20:45
- Кучма заявил, что не завидует тому человеку, который станет главой государства : Антикор.com.ua 20:10
- Кучма дал совет победителю президентских выборов : ВестиUA 19:56
- Кучма заявил, что не завидует тому человеку, который станет главой государства : Новости без границ 19:37
- Кучма заявил, что не завидует новому президенту : Новости N 19:10
- Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет будущему президенту : КНК Медиа 18:49
- "Разделенная Украина и экономика на грани дефолта": Кучма проголосовал на выборах, и обратился к будущему лидеру нашей страны : FinOboz 18:34
- Кучма на участке дал совет новому президенту : NikMedia.com.ua 18:08
- Кучма заявил, что не завидует тому человеку, который станет главой государства : Хвиля 18:06
- Кучма проголосовал и дал совет будущему президенту : ForUm 18:04
- Кучма появился на избирательном участке и дал совет новому президенту : Hronika.info 17:40
- Кучма дал дельный совет новому президенту : Donbass.UA 17:32
- Кучма дал совет будущему главе государства - фото : Realist.online 17:26
- Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет Зеленскому : УНИАН 17:18
- Кучма после голосования дал совет победителю выборов-2019 : Весь Харьков 17:09
- Кучма после голосования дал совет победителю выборов-2019 : АТН 17:01
- За кого голосовал Кучма: Бывший президент удивил заявлением на избирательном участке : УкрОП.org 16:51
- Леонид Кучма проголосовал и пожалел будущего президента : SiteUA 16:44
- Кучма проголосовал на выборах и дал совет будущему президенту 21 April 2019, 13:52 : Николаев в подробностях 16:26
- "Жаль следующего президента". Кучма проголосовал на выборах: фото : Vector News 16:16
- Кучма проголосовал на выборах и назвал главное требование к будущему президенту : Сегодня.ua 16:12
- Кучма проголосовал на выборах и назвал главное требование к будущему президенту : Actual Today 16:06
- "Меньше обещать": Кучма дал напутствие новой власти : From-UA.com 16:04
- Проголосовав, Леонид Кучма обратился к будущему президенту : Корупція Інфо 15:51
- С этими советами аллергия уйдет навсегда : Ukrainianwall.com 15:50
- Кучма проголосовал и дал совет "новому" президенту : Kherson.life 15:49
- Кучма проголосовал на выборах и признался, что ему жаль будущего президента : Новое Время 15:39
- Мне его жаль: Кучма дал совет будущему президенту Украины : Народна Правда 15:39
- Немного жаль будущего президента, - Кучма : Фокус 15:34
- Кучма дал совет победителю президентских выборов : FinOboz 15:33
- Леонид Кучма проголосовал на выборах, а также дал совет будущему главе государства : FinOboz 15:33
- "Разделенная Украина и экономика на грани дефолта": Кучма проголосовал на выборах, и обратился к будущему лидеру нашей страны : ReplyUA.net 15:27
- Леонид Кучма проголосовал на выборах, а также дал совет будущему главе государства : ReplyUA.net 15:27
- "Меньше обещать - и больше делать": Кучма дал совет будущему президенту Украины : ДонПресс 15:26
- Кучма дал ценный совет будущему президенту : Znaj.ua 15:17
- Кучма проголосовал и дал совет новому президенту : Слово і Діло 15:12
- Кучма дал совет Зеленскому и намекнул на провал Петра Порошенко : Главред 15:05
- Кучма дал совет победителю президентских выборов : 112.ua 15:00
- Кучма дал совет новому президенту : Ukrainianwall.com 14:50
- Кучма заявил, что ему "немного жаль" нового президента : ПрессОрг24 14:47
- Кучма с женой проголосовал на выборах и дал советы будущему президенту : Вести.ua 14:45
- Кучма проголосовал во втором туре выборов 2019 и дал совет "новому" президенту : Телеграф.com.ua 14:43
- Кучма на участке дал совет новому президенту : Контракты.ua 14:37