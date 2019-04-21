"Жаль следующего президента". Кучма проголосовал на выборах: фото (66)

Vector News 2019.04.21 16:16

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборах, сообщает в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер. Голосовал он вместе с женой. Реклама Фото: facebook.com/darka.olifer "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль", - сказал Кучма. Кучма уточнил, что следующему президенту придется справляться с войной,