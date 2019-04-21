В Кривом Роге пьяная женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке (55)

NewsOne 2019.04.21 13:39

Размещено: 21.04.2019 Выборы в Украине. Фото: narodna-pravda.ua Женщина в состоянии алкогольного опьянения съела часть бюллетеня на одном из избирательных участков в Кривом Роге. Об этом сообщила одна из членов окружной избирательной комиссии Инна Иванченко. "Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала она. 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента.