В Кривом Роге пьяная женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке (55)

- Нетрезвая избирательница пыталась закусить бюллетенем : Багнет 21:01
- В соцсетях обсуждают курьезный случай на участке в Кривом Роге : Публичные люди 19:18
- В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень : Инфолайн 18:43
- На Днепропетровщине женщина съела свой бюллетень : Новости Днепропетровска 18:25
- Женщина решила проглотить бюллетень прямо на избирательном участке: вот, что из этого вышло, фото : Акценты 18:08
- В Кривом Роге на избирательном участке женщина пыталась съесть бюллетень (Фото) : IPnews 17:44
- Женщина пыталась съесть бюллетень на избирательном участке : Hubs 16:39
- В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень (фото) : Подробности.ua 15:40
- В Кривом Роге пьяная женщина попыталась съесть бюллетень : Главное 15:34
- На участке в Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень : ДонПресс 15:26
- Уже в 12:30 на участке в Кривом Роге проголосовали 100% избирателей (Фото) : Днепровская Панорама 15:25
- Соцсети взорвал случай с "голодной" избирательницей в Кривом Роге : NewsOboz 15:09
- На Днепропетровщине женщина съела свой бюллетень : 5692.com.ua Каменский 15:05
- В Кривом Роге выпившая женщина съела бюллетень : Знамя индустрии 15:04
- В Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень : Мой Город N 15:02
- В Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень (ФОТО) : Times.dn.ua 14:45
- В Кривом Роге женщина чуть не сжевала бюллетень : From-UA.com 14:34
- В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень : Рубрика 14:32
- В Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования - фото : Realist.online 14:27
- В Кривом Роге женщина съела бюллетень : Prioritet.org 14:23
- В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень : Українські Новини 14:15
- В Кривом Роге нетрезвая женщина пыталась съесть бюллетень : Весь Харьков 14:09
- В Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть бюллетень : Інформатор.news 14:06
- На Днепропетровщине женщина съела бюллетень: кусочек удалось спасти, - ФОТО : 056.ua 14:01
- Соцсети взорвал случай с "голодной" избирательницей в Кривом Роге : Вести-UA 13:55
- На одном из избирательных участков в Кривом Роге нетрезвая женщина пыталась съесть бюллетень (фотофакт) : Весь Кривой Рог 13:55
- В Кривом Роге женщина съела часть бюллетеня : КНК Медиа 13:49
- Пьяная женщина пыталась съесть бюллетень на участке в Кривом Роге : UAZMI 13:45
- В Кривом Роге женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке : Телеграф.com.ua 13:43
- В Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень (ФОТО) : ОстроВ 13:40
- В Кривом Роге пьяная женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке : NewsOne 13:39
- На участке в Кривом Роге нетрезвая женщина "закусила" бюллетенем : Интерфакс-Україна 13:36
- В Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень : Шиповник.ua 13:36
- В Кривом Роге нетрезвая женщина пыталась съесть бюллетень : АТН 13:31
- На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень : Спілка Блогерів України 13:31
- На Днепропетровщине пьяная избирательница съела бюллетень: подробности : Днепр Час 13:27
- В Кривом Роге пьяная женщина съела кусок бюллетеня 21 April 2019, 12:41 : Николаев в подробностях 13:26
- В Кривом Роге "съедобные" бюллетени : Днепровская Панорама 13:25
- В Кривом Роге женщина съела бюллетень на избирательном участке (фото) : УНИАН 13:18
- На одном из избирательных участков в Кривом Роге женщина съела бюллетень. Фото : РепортерUA 13:11
- В Кривом Роге женщина съела бюллетень : Антикор.com.ua 13:11