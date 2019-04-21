Полиция наказала Зеленского за показанный бюллетень (76)

Главред 2019.04.21 15:35

21 апреля 2019, 15:15 Сотрудники пришли к кандидату в штаб. К Владимиру Зеленскому пришла полиция / Дмитрий Разумков/Facebook Сотрудники правоохранительных органов посетили штаб Владимира Зеленского и выписали штраф кандидату в президенты за то, что он показал заполненный бюллетень. Наказание последовало спустя три часа после того, как кандидат проголосовал на выборах с нарушением закона. "Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому