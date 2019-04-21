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Фокус: Украина

Папа Римский в Пасхальной речи пожелал Украине долговременного мира (46)

Depo 2019.04.21 15:32
Папа Римский Франциск в своей речи по случаю праздника Воскресения Христова упомянул Украину Весь мир 21 квітня 2019 15:06 В частности, понтифик пожелал жителям востока, которые страдают от затянувшегося конфликта, чтобы "Пасха принесла им утешение", сообщает Depo.ua со ссылкой на ВВС Украина. "Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира", - добавил Папа Римский.
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