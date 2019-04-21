Папа Римский в Пасхальной речи пожелал Украине долговременного мира (46)

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- Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир : УСБН Запорiжжя 22:04
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- Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир : Інформатор.news 21:06
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- Папа Римский упомянул Украину в своей пасхальной речи : Главком 17:04
- Папа Римский в пасхальной речи упомянул Украину : Время новостей 16:45
- Папа Римский вспомнил Украину в выступлении к Пасхе : UA.news 16:44
- Папа Римский вспомнил про Украину в пасхальной речи : Hronika.info 16:40
- Папа Римский в своей пасхальной речи упомянул Украину : Шиповник.ua 16:36
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- Папа Римский упомянул Украину в своей речи: о чем говорил : Обозреватель 15:10
- В Пасхальной речи Папа Римский вспомнил Украину : Громадське телебачення 15:06
- Папа Римский в своей речи на Пасху упомянул Украину : 7 телеканал Одессы 15:03
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