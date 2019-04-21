Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией (37)

Сегодня.ua 2019.04.21 22:12

По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных, военнопленных Фото: Getty Images Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в нормандском формате. Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола, передает "Украинская правда". "Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем