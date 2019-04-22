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ЦИК обработала уже 20% протоколов - Зеленский набирает более 73%

ЦИК обработала уже 20% протоколов - Зеленский набирает более 73% (604)

Українська правда 2019.04.22 01:41
По данным ЦИК по состоянию на 1:10 22 апреля, Владимир Зеленский набирает 73,3%, Петр Порошенко - 24,36%. 2,33% бюллетеней признаны недействительными. Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%. Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% - за Порошенко. По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а
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2019.04.22 (604)

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