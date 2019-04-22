ЦИК обработала уже 20% протоколов - Зеленский набирает более 73% (604)

2019.04.22 (604)2019.04.21 (3676) →
- ЦИК обработал 83% голосов: у Зеленского 73%, у Порошенко 24% : НикВести 07:09
- У Зеленского рассказали, за что возьмутся в первую очередь : NewsOne 07:09
- Порошенко потерял теоретические шансы на победу. ЦИК посчитал 81,8% голосов : Новое Время 07:09
- Зе победитель. Дела, люди и обещания Владимира Зеленского : Новое Время 07:09
- Президент Польши Дуда первым из европейских политиков поздравил Зеленского: "Прошу принять" : Акценты 07:08
- Европа и США готовы поддержать Зеленского : NewsMir.info 07:07
- Обработаны 80% протоколов: Зеленский - 73.12%, Порошенко - 24.54% : Главное 07:05
- Администрацию президента ждет сокращение, - Зеленский : Фокус 07:04
- Трамп позвонил Зеленскому и пообещал поддержку Украине : ForUm 07:04
- Не за того голосовали: за что сняли комбрига 72-й бригады полковника Татуся : Главное 07:04
- Оппозиционный лидер Венесуэлы Гуайдо поздравил Зеленского с убедительной победой : УНИАН 07:03
- В Бердянском округе избиратели были более активными, чем в первом туре : МИГ Запорожья 07:02
- В Запорожской области в день голосования были открыты 3 уголовных производства : МИГ Запорожья 07:02
- Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой : Багнет 07:01
- Львовская область - единственная, где победил Президент Порошенко : Газета "Лица" 06:56
- ЦИК обработала 80% протоколов : ПрессОрг24 06:47
- ЦИК обработала более 80% электронных протоколов : Укринформ 06:47
- По состоянию на 6 утра в Полтавской области обработано 86.36% протоколов участковых комиссий - лидирует Зеленский : Кременчуцька газета 06:47
- ЦИК подсчитал 79.66% протоколов: Зеленский - 73.07%, Порошенко - 24.59%. ИНФОГРАФИКА : UAZMI 06:45
- США высоко оценивают Порошенко за руководство страной в чрезвычайно трудное время : UAZMI 06:45
- ЦИК посчитала 80% бюллетеней: Зеленский опережает Порошенко почти на 50% : Українські Новини 06:45
- Украина становится Донбассом : UAinfo 06:44
- ЦИК обработала более 70% протоколов: Зеленский лидирует почти во всех областях : Телеграф.com.ua 06:43
- ЦИК обработал три четверти протоколов: Зеленский - 73,01%, Порошенко - 24,61 : Iнше ТВ 06:42
- "Я ухожу из офиса, но не ухожу из политики". Порошенко признал поражение : Новости Краматорска 06:40
- Лукашенко о Зеленском: "Я был еще моложе и неопытнее... Мы будем сотрудничать в интересах двух народов" : Новости Краматорска 06:40
- ФОТОФАКТ. В штаб Зеленского приехала евродепутат Ребекка Хармс : Новости Краматорска 06:40
- Волкер рассказал, о чем Трамп и Зеленский говорили по телефону : NewsOne 06:39
- Что Трамп сказал Зеленскому сегодня ночью: данные Курта Волкера : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- ЦИК осталось посчитать почти 20% протоколов: лидирует Зеленский : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- Порошенко готов подписать закон о языке до ухода с поста : Шиповник.ua 06:36
- Зеленский побеждает с 73,09%, у Порошенко - 24,57% после обработки ЦИК 80,78% протоколов : Интерфакс-Україна 06:36
- Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов : Главред 06:35
- Наиболее пассивными были избиратели в Донецкой области, - ЦИК : Фокус 06:34
- ЦИК обработала 80% протоколов : Українські національні новини 06:33
- ЦИК обработала более 80% протоколов: поддержка Зеленского достигла 11 миллионов голосов : УНИАН 06:33
- На Сумщине посчитали явку : Данкор онлайн 06:32
- Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского : FaceNews 06:31
- Европа и США готовы поддержать Зеленского : Багнет 06:31
- Дуда поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил в Польшу : Спілка Блогерів України 06:31
- Зеленский анонсировал увольнение Луценко : РИА Мелитополь 06:28
- В Европе и США говорят о необходимости поддерживать Украину при президенте Зеленском : РИА Мелитополь 06:28
- Первым шагом Зеленского станет снятие депутатской неприкосновенности, - Разумков : РИА Мелитополь 06:28
- Выборы-2019: ЦИК Украины обработала 75% протоколов : ДонПресс 06:26
- Результаты выборов президента Украины: Обработано 80% бюллетеней : ДонПресс 06:26
- Днепропетровская область на выборах показала рекорд : Днепровская Панорама 06:25