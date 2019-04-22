В Украине сегодня тепло и сухо, кроме запада (КАРТА) (65)

ОстроВ 2019.04.22 09:40

Переменная облачность ожидается в большинстве регионов Украины, кроме запада, сегодня, 22 апреля, - сообщает Укргидрометцентр. На западе днем ожидается от +14 до +17 градусов. На севере - от +14 до +17 градусов. В центре - от +14 до +16 градусов. На востоке - от +13 до +16 градусов. На юге - от +14 до +16 градусов. В Киеве температура будет составлять от +15 до +17 градусов.