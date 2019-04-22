В Украине сегодня тепло и сухо, кроме запада (КАРТА) (65)

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- Тепло вернулось: синоптики сообщили погоду на ближайшие дни : ТСН.ua 13:44
- Прогноз погоды по Одессе и области на 23-27 апреля : Официальный сайт города Одесса 13:13
- Настоящая весна: синоптик рассказала, кому в Украине повезет с погодой : Народна Правда 13:08
- Погода в Киеве: синоптики дали прогноз до 26 апреля : 44.ua 13:04
- В Украине сегодня тепло и сухо, кроме запада (КАРТА) : Times.dn.ua 12:45
- К Пасхе украинцам обещают потепление : Контракты.ua 12:37
- Синоптики дали прогноз погоды на завтра : DailyUA 12:23
- В Харькове будет тепло : Кросс-медиа 12:20
- Погода на Пасху и майские: синоптик рассказал, что может испортить украинцам праздники : Народна Правда 12:09
- Не прячьте теплые вещи: синоптики предупредили о сильных заморозках : ГолосUA 12:05
- Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет : From-UA.com 12:04
- Погода в Киеве на вторник, 23 апреля : Meteoprog 11:59
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3° : ДонПресс 11:26
- В Днепре объявили штормовое предупреждение: ожидаются заморозки : Днепровская Панорама 11:25
- Осторожно на дороге: в Днепре объявили штормовое предупреждение : Vgorode.ua 11:18
- В Запорожье врывается настоящая весна: какой будет погода на этой неделе (ОБЗОР) : Акцент.zp.ua 11:09
- Погода в Славянске на неделю: тепло, небольшая облачность : 6262.com.ua Славянск 11:05
- Запорожцам обещают теплый солнечный день : Верже 11:05
- После Пасхи украинцев накроют три волны похолодания : Житомир Онлайн 11:03
- В Харькове будет тепло : Status Quo 10:54
- Грейся на солнышке: какой будет погода в Харькове на этой неделе : Vgorode.ua 10:34
- Синоптики предупреждают о заморозках в Украине в ближайшие дни : 112.ua 10:30
- Заморозки в Днепре: объявлено штормовое предупреждение : Днепр Час 10:27
- В Николаеве неделя начнется с похолодания 22 April 2019, 08:30 : Николаев в подробностях 10:26
- Сразу после выборов в Одессу приходит весна - перед Пасхой будет +20 : ОТКАТ Одесский 10:22
- Какой будет погода на Пасху и майские праздники : Телекомпания "Орбита" 10:21
- В Днепре на три дня объявили штормовое предупреждение : Opentv.media 10:20
- От заморозков до +18: синоптики дали прогноз на начало недели : Антикор.com.ua 10:10
- Украинцев предупреждают о сильных заморозках : УНИАН 10:03
- Погода на 22 апреля: в Украине будет тепло и солнечно. КАРТА : Trust.UA 09:47
- В Украине сегодня тепло и сухо, кроме запада (КАРТА) : ОстроВ 09:40
- От весенней "жары" до дождей: синоптики заинтриговали новым прогнозом : Народна Правда 09:38
- От заморозков до +18: синоптики дали прогноз на начало недели : Новости без границ 09:37
- Украинцам обещают потепление к Пасхе : Хвиля 09:36
- Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22 : Главред 09:35
- Узнай прогноз: какой будет погода в Полтаве на этой неделе : Vgorode.ua 09:34
- Переменная облачность: прогноз погоды в Запорожье на сегодня, 22 апреля : Vgorode.ua 09:34
- На Днепропетровщине ожидаются заморозки на поверхности почвы : Комментарии: Днепр 09:23
- Солнечно и без осадков - синоптик дала теплый прогноз погоды на 22 апреля : Барометр Южноукраинска 09:11
- Синоптик назвала дату окончательного потепления в Украине : Народный Корреспондент 09:09
- Погода хочет заморозить Украину: синоптики рассказали, где 22 апреля будет холоднее всего : Акценты 09:08
- Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18° : Телеграф.com.ua 08:43
- На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение : Мост Днепр 08:38
- Синоптик: В понедельник в Украине будет тепло и сухо : ГолосUA 08:35
- Готовимся к температурным "качелям": прогноз от народного синоптика на Пасху и начало мая : Апостроф 08:15
- В Украине сегодня ожидается потепление : РБК-Україна 08:11