В Запорожье и области снова ожидаются заморозки (61)

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- В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания : SlavInfo.dn.ua 13:45
- Антициклон обеспечит в Украине теплую и солнечную погоду : Событие Днепродзержинск 13:39
- Важная неделя: синоптик рассказала о погоде в Украине до Пасхи 2019 : Главред 13:35
- В западных областях объявлено штормовое предупреждение : DailyUA 13:23
- В Запорожье и области снова ожидаются заморозки : Паноптикон 13:16
- В западных областях объявлено штормовое предупреждение : Українські національні новини 13:03
- В Кривом Роге объявлено штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в ближайшие дни : Krivbass.city 12:52
- Синоптик рассказала о погоде на завтра: чего ожидать : ТВі 12:48
- Синоптик анонсировала теплую погоду на всю неделю : Вибори в Україні та світі 12:46
- Синоптик анонсировала теплую погоду на всю неделю : В Час Пик 12:45
- В ближайшие сутки, 22 апреля, в Украине сохранится сухая и теплая погода с дождями лишь на западе : Fixygen 12:34
- В Украине потеплеет до +17 : Комментарии.UA 12:32
- Погоду в Украине изменит антициклон Leonore : Українська правда 12:11
- Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет : Еспресо TV 12:04
- Погода на неделю: В Украине будет тепло и сухо, на западе местами дождь : 112.ua 12:00
- Антициклон Leonore: синоптик рассказала о погоде на Страстной неделе : Факты 11:32
- Антициклон Leonore идет: украинцам пообещали солнце, но предупредили о штормовом ветре : Realist.online 11:26
- В Украину идет предпасхальное потепление : РБК-Україна 11:11
- Синоптик рассказала о погоде на Страстную неделю : РБК-Україна 11:11
- Погода на Пасху и майские праздники: Украина прогреется, но не надолго : NewsOboz 11:09
- Солнце и штормовой ветер: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам : Народна Правда 11:08
- Украину ожидают новые заморозки до -3 градусов : Комсомольская Правда в Украине 11:02
- Прогноз погоды в Харькове на три дня: что обещают синоптики : 057.ua Харьков 11:01
- В Крыму будет тепло и ветрено - синоптики : Крым.Реалии RFE/RL 10:52
- Погода после Пасхи: неожиданный прогноз синоптика изменит все планы украинцев : Znaj.ua 10:47
- В Украине в ближайшие дни сохранятся заморозки : РБК-Україна 10:41
- Украину накроют заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды : Обозреватель 10:40
- Заморозки еще вернутся: синоптик назвал дату, когда в Украину окончательно придет тепло : Народна Правда 10:38
- Сегодня днем, 22 апреля, в Украине до 18 градусов тепла : Комсомольская Правда в Украине 10:32
- Синоптики предупреждают о заморозках : Vector News 10:16
- Ночью будут заморозки, а днем - тепло: запорожцам рассказали о погоде : Время новостей 09:44
- Погода на 22 апреля - на территории Украины местами дожди, днем до +17 : Транспортный бизнес 09:43
- В Украине вновь ожидаются ночные заморозки : Hronika.info 09:40
- Пасмурно, но тепло: синоптики рассказали, чего ждать от 22 апреля : Bigmir)net Новости 09:38
- Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта : ЛІГАБізнесІнформ 09:38
- +22° и сухо: какой будет погода в Украине на неделе : ICTV Факти 09:36
- Синоптики предупреждают о заморозках : Українська правда 09:11
- ГСЧС предупредила о заморозках в Украине : Гордон 09:05
- Будь в курсе: какая погода ждет киевлян на этой неделе : Vgorode.ua 09:03
- Украину заморозит : Depo 09:02
- Погода на сегодня: В Украине температура воздуха повысится до +17, на западе будет дождь : 112.ua 09:00
- В Украине сегодня преимущественно без осадков : Українські національні новини 08:48
- Погода на 22 апреля: синоптики рассказали, где будет тепло и кому ждать дождей : Znaj.ua 08:47
- На Предпасхальный недели тепло будет усиливаться : Украина Коммунальная 08:45
- В Украине теплеет, но немного покапает: синоптики уточнили прогноз погоды : Сегодня.ua 08:42