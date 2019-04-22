В Запорожье и области снова ожидаются заморозки (61)

Паноптикон 2019.04.22 13:16

Ночью и утром 23 апреля в городе Запорожье и на территории Запорожской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. Прогноз погоды на 23 апреля 2019 года по Запорожской области: Малооблачно, без осадков, ночью и утром на поверхности почвы заморозки 0-5°, местами