Доллар подорожал после выборов (86)

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- Объем продажи иностранной валюты на межбанковском рынке Украины за 18 апреля 2019 : IBC.ua 13:40
- В Нацбанке пояснили, или "качать" курс доллара после выборов : Еспресо TV 13:34
- Курс валют в банках Украины на 22.04.2019: доллар и евро подорожали на 4 копейки : Prostobank.ua 13:31
- Курс в банках и на черном рынке. Гривня укрепилась : Новое Время Бизнес 13:09
- Курс доллара на уровне 26,85 грн сегодня : 7 днів Ужгородськi 13:06
- Курс доллара на межбанке и наличном рынке : Дело.ua 13:02
- Как изменился курс гривни после выборов: межбанк, наличный, "черный" рынок : УНИАН 12:48
- Официальный курс гривны установлен на уровне 26,85 грн/доллар : Инфолайн 12:43
- 22 апреля 2019: оперативные данные на межбанке по состоянию на 12:00 : IBC.ua 12:40
- Доллар немного подорожал в обменниках : Hronika.info 12:40
- Курс в банках и на черном рынке. Доллар дорожает : Новое Время Бизнес 12:39
- Наличный курс: гривня укрепилась : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Курс валют в Днепре на 22 апреля 2019 года : Новости Днепра 12:25
- Курс валют на сегодня, 22 апреля : Деньги.ua 12:24
- После выборов доллар в обменниках снова взлетел : Center of Real Estate 12:19
- В банках доллар прибавил пять копеек : Минфин 12:08
- Межбанк: текущие котировки : Trust.UA 11:47
- НБУ на прошлой неделе сократил выкуп валюты до 45 млн долларов : Укрудпром 11:45
- Эксперт прогнозирует рост доллара на этой неделе : Inpress.ua 11:42
- Доллар и евро выросли на наличном рынке : РБК-Україна 11:41
- Курс доллара США остается стабильным в парах с основными мировыми валютами : Fixygen 11:34
- Курсы валют после выборов: межбанк, наличный, "черный" рынок : УП: Економічна правда 11:33
- Доллар в банках подорожал после выборов : Prioritet.org 11:23
- Гривна замедлила падение: Курсы валют на 22 апреля : Bigmir)net Финансы 11:16
- Курсы валют на понедельник : Actual Today 11:06
- Курс валют на 22 апреля: доллар и евро немного подорожали : Вести.ua 11:05
- Как ведет себя гривна после выборов: свежие курсы валют : Вести-UA 10:55
- Гривня уходит на выходные с курсом 21,85 за доллар : Вісті Придніпров'я 10:55
- Курс валют в Киеве: 22 апреля 2019 : КиевВласть.com.ua 10:48
- После выборов доллар в обменниках снова взлетел : Українські Новини 10:45
- После второго тура выборов в обменниках подорожал рубль : Українські Новини 10:45
- Курс доллара снижается на межбанке в первый день после выборов : РБК-Україна 10:41
- Межбанковский валютный рынок - открытие 22 апреля 2019 : IBC.ua 10:40
- Курсы наличных валют на 22 апреля 2019 : IBC.ua 10:40
- Межбанк открылся снижением котировок : Минфин 10:38
- Гривна замедлила падение: Курсы валют на 22 апреля : Bigmir)net Новости 10:38
- НБУ установил официальный курс на уровне 26,85 гривны за доллар : ГолосUA 10:35
- Официальный курс: гривна немного "просела" относительно доллара : Еспресо TV 10:34
- Курс валют: рынок не отреагировал на выборы президента Украины : InfoResist.org 10:31
- Наличный курс на 22 апреля: доллар - 26,85-27,16 грн, евро - 30,10-30,65 грн : 112.ua 10:30
- Межбанк открылся долларом по 26,80-26,90 грн, евро - по 30,12-30,23 грн : 112.ua 10:30
- Как гривна отреагировала на избирательный триумф Зеленского: появились цифры НБУ : Апостроф. Экономика 10:29
- В НБУ после выборов незначительно подорожали доллар и евро 22 April 2019, 09:11 : Николаев в подробностях 10:26
- Доллар подорожал после выборов : P-kontrol.in.ua 10:22