Доллар подорожал после выборов (86)

P-kontrol.in.ua 2019.04.22 10:22

- 22.04.2019 В Украине курс доллара в понедельник, 22 апреля, вырос на 15 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,20 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений. В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 10 копеек и составил 30,65 грн/EUR. Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к