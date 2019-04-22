ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки (26)

2019.04.22 (26)2019.04.21 (45) →
- ЦИК обработала 80% протоколов. Зеленского поддержали 11 млн украинцев : ТСН.ua 06:44
- ЦИК обработала 70% электронных протоколов : 112.ua 05:30
- ЦИК обработала более 70% электронных протоколов : Укринформ 05:17
- ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки : Vector News 05:16
- ЦИК посчитала более половины бюллетеней, по-прежнему лидирует Зеленский : Зеркало недели. Украина 03:46
- ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки : Українська правда 03:40
- ЦИК обработала половину протоколов: у Зеленского - более 73% поддержки : Укринформ 03:17
- На данный момент говорить о роспуске Рады "не представляется возможным" - Разумков : УНИАН 03:03
- В Центризбиркоме признали нехватку бюллетеней на отдельных участках : Зеркало недели. Украина 02:47
- ЦИК обработала 34% электронных протоколов : Укринформ 02:33
- Зеленский в три раза увеличил отрыв от Порошенко : Bigmir)net Новости 02:09
- Данные 25% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской : Укринформ 01:47
- Дамы проголосовали: в чем жены Порошенко и Зеленского появились на выборах : Times.com.ua 01:45
- ЦИК обработала 20% протоколов - Зеленский набирает свыше 73% : Укринформ 01:32
- Порошенко лидирует на заграничном избирательном округе : ТСН.ua 01:14
- ЦИК обнародовала данные 15% протоколов : Телеграф.com.ua 01:13
- Окончательные данные Национального экзит-пола: за Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко - 25,5% : MZM.zp.ua 01:09
- На заграничном избирательном округе Порошенко набирает 51,8%, а Зеленский - 46,8% - ЦИК обработала 51% протоколов : Интерфакс-Україна 01:06
- "Почему нет?": Зеленский не исключает возможности назначения Порошенко на высокую должность в правительстве : Корупція Інфо 00:51
- Парубий посоветовал сторонникам Порошенко не паниковать : Вести.ua 00:45
- ЦИК подсчитала 5% протоколов : Рубрика 00:32
- ЦИК обработал 7% протоколов: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 00:25
- В ходе второго тура президентских выборов открыто 17 уголовных дел : 112.ua 00:00