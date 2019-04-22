ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки (26)

Українська правда 2019.04.22 03:40

Центральная избирательная комиссия обработала 49,57% электронных протоколов во втором туре президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, Петр Порошенко - 24,65%. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 03:03 22 апреля. Отмечается, что в голосовании приняли участие 9 062 644 избирателей. 2,33% бюллетеней признаны недействительными. Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.