Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки

ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки (26)

Українська правда 2019.04.22 03:40
Центральная избирательная комиссия обработала 49,57% электронных протоколов во втором туре президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, Петр Порошенко - 24,65%. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 03:03 22 апреля. Отмечается, что в голосовании приняли участие 9 062 644 избирателей. 2,33% бюллетеней признаны недействительными. Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.
ИЗБИРАТЕЛЬ, ПОРОШЕНКО, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПЕТР, БЮЛЛЕТЕНЬ, ТУР, Порошенко, Зеленский, Украина, Киев
2019.04.22 (26)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019