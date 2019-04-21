Зеленский во втором туре победил во всех регионах - окончательные данные Национального экзит-полла (60)

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- Объявление официальных результатов выборов может затянуться : Главное 07:05
- В ЦИК назвали дату оглашения результатов выборов президента : DsNews 07:03
- Из-за майских праздников и Пасхи оглашение официальных результатов выборов Президента может затянуться, - ЦИК : Українські Новини 06:45
- Зеленского с победой поздравил временный президент Венесуэлы : РБК-Україна 06:41
- Объявление результатов выборов: в ЦИК сообщили о возможной проблеме : Народна Правда 06:38
- Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах: стали известны детали : Факты 06:32
- Посол ФРГ в Украине: украинский народ решил, что ему нужны изменения : DailyUA 06:23
- Посол Германии о выборах в Украине: Самое важное - это были свободные выборы : Телеграф.com.ua 06:13
- ЦИК может задержать объявление официальных результатов выборов из-за Пасхи : Новости N 06:10
- ЦИК может задержать объявление официальных результатов выборов из-за Пасхи : Страна.ua 06:02
- Посол ФРГ в Украине: украинский народ решил, что ему нужны изменения : Українські національні новини 05:48
- Посол ФРГ в Украине: украинский народ решил, что ему нужны изменения : ПрессОрг24 05:47
- Трамп позвонил Зеленскому: стали известны детали разговора : Ракурс 05:25
- Бороться с Россией: появились детали разговора Зеленского и Трампа : Обозреватель 05:10
- Посол Германии о выборах в Украине: Народ решил, что нужны перемены : УНИАН 04:48
- Официальные результаты выборов объявят после Пасхи - ЦИК : Укринформ 04:47
- Премьер Канады поздравил Зеленского с победой на выборах : DsNews 04:33
- Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским : DailyUA 04:23
- Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским : Українські національні новини 04:18
- Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским : ПрессОрг24 04:17
- Объявление официальных результатов голосования может затянуться из-за праздников ЦИК Радченко : UAZMI 04:15
- Объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за праздников ЦИК Радченко : UAZMI 04:15
- Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины - Волкер : Интерфакс-Україна 03:36
- Результаты выборов президента 2019: реакция России : Подробности.ua 03:10
- Президент Армении Пашинян на украинском языке поздравил Зеленского с победой : НикВести 03:09
- В канадском МИД поздравили украинцев со вторым туром выборов : DsNews 03:03
- Еврокомиссар по политике соседства и расширения ЕС Хан поздравил Зеленского с победой на президентских выборах в Украине : 112.ua 03:00
- В ЦИК назвали потенциальную дату объявления результатов выборов президента : Новое Время 02:39
- Зеленский пообщался с Трампом и Макроном : Еспресо TV 02:34
- В МВД сказали, что на выборах не было админресурса, терактов и "каруселей" : Новости N 02:10
- Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах : Bigmir)net Новости 02:09
- ЦИК может объявить официальные результаты президентских выборов с задержкой : NewsOne 02:09
- Еврокомиссар Хан: Процесс реформ в Украине должен продолжаться полным ходом : Гордон 01:35
- Зеленский уже поговорил по телефону с Дональдом Трампом : УП Європейська правда 01:31
- В ЦИК объяснили, почему объявление официальных результатов может задержаться : Телеканал новин "24" 01:30
- В МВД сказали, что на выборах не было админресурса, терактов и "каруселей" : 112.ua 01:30
- Мерси боку: Макрон позвонил Зеленскому в ночь выборов (ФОТО) : Ракурс 01:25
- Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов" : Vector News 01:16
- Портнов заявил о возвращении в Украину : Вести.ua 01:15
- Никакого админресурса или фальсификаций: в МВД назвали выборы президента-2019 особыми : ТСН.ua 01:14
- Предварительные данные Национального экзит-пола по выборам Президента Украины : Nikopolnews.net 01:12
- "Без пыли, шума и хайпа". В МВД заявили об отсутствии фальсификаций на президентских выборах : Новое Время 01:09
- Туск заявил, что Евросоюз полон решимости продолжать свою поддержку Украины : Гордон 01:05