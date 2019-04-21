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Зеленский во втором туре победил во всех регионах - окончательные данные Национального экзит-полла

Зеленский во втором туре победил во всех регионах - окончательные данные Национального экзит-полла (60)

УНИАН 2019.04.21 22:33
Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, после закрытия избирательных участков. Владимир Зеленский / REUTERS Кандидат в президенты Владимир Зеленский во втором туре выборов победил действующего главу государства Петра Порошенко во всех регионах Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019"
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2019.04.22 (60)

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