Зеленский во втором туре победил во всех регионах - окончательные данные Национального экзит-полла (60)

УНИАН 2019.04.21 22:33

Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, после закрытия избирательных участков. Владимир Зеленский / REUTERS Кандидат в президенты Владимир Зеленский во втором туре выборов победил действующего главу государства Петра Порошенко во всех регионах Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019"