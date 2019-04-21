У Зеленского уже хотят договариваться с Россией, - росСМИ (10)

DsNews 2019.04.21 21:03

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского после выборов вероятно будет активно налаживать контакт с Россией Об этом российскому изданию РБК заявил ответственный за идеологию и создание госинститутов в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, передает "ДС". "Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным", - передает его слова росСМИ. "Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее