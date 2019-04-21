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На избирательном участке в Австралии посчитали голоса: опубликовано фото

На избирательном участке в Австралии посчитали голоса: опубликовано фото (35)

Народна Правда 2019.04.21 18:08
Участие во втором туре выборов президента Украины в Австралии приняло 99 человек Стало известно, кого из кандидатов в президенты поддержали украинцы на заграничном избирательном участке в Австралии. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019: ОНЛАЙН И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВТОРОГО ТУРА Как пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Австралии. "В целом участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99
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2019.04.22 (35)

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