На избирательном участке в Австралии посчитали голоса: опубликовано фото (35)

Народна Правда 2019.04.21 18:08

Участие во втором туре выборов президента Украины в Австралии приняло 99 человек Стало известно, кого из кандидатов в президенты поддержали украинцы на заграничном избирательном участке в Австралии. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019: ОНЛАЙН И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВТОРОГО ТУРА Как пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Австралии. "В целом участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99