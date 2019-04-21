На избирательном участке в Австралии посчитали голоса: опубликовано фото (35)

2019.04.22 (35)2019.04.21 (239) →
- Как проголосовал Мелитополь (ЦИФРЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ) : Местные вести 07:08
- Зеленский в Мариуполе набрал более 90% голосов : 0629.com.ua 07:02
- Выборы-2019: ЦИК осталось подсчитать менее 20% протоколов : UA.news 06:44
- Выборы-2019: ЦИК подсчитала более 70% протоколов : UA.news 05:14
- Порошенко vs Зеленский: стало известно, как проголосовали украинцы за границей : Обозреватель 05:10
- ЦИК обработала 60% протоколов : DailyUA 04:23
- ЦИК обработала 60% протоколов : ПрессОрг24 04:17
- Выборы-2019: ЦИК подсчитала 60% протоколов : UA.news 04:14
- ЦИК обработала 60% протоколов : Українські національні новини 04:03
- Выборы-2019: ЦИК подсчитала больше половины протоколов : UA.news 03:44
- ЦИК обработала более половины протоколов : Українські національні новини 03:33
- ЦИК обработала более половины протоколов : ПрессОрг24 03:32
- В Риме большинство украинцев отдали голоса за Порошенко : 112.ua 03:30
- ЦИК обработала более 40% протоколов : DailyUA 03:23
- ЦИК обработала более 40% протоколов : ПрессОрг24 02:47
- Выборы-2019: ЦИК подсчитала 40% протоколов : UA.news 02:44
- ЦИК обработала более 40% протоколов : Українські національні новини 02:33
- ЦИК обработала более 30% протоколов : DailyUA 02:23
- ЦИК обработала более 30% бюллетеней: какой разрыв между Зеленским и Порошенко : Апостроф 02:15
- ЦИК обработала более 30% протоколов : Українські національні новини 02:03
- ЦИК обработала более 30% протоколов : ПрессОрг24 02:02
- ЦИК обработала более 25% протоколов : ПрессОрг24 01:47
- ЦИК обработала 25% протоколов : UA.news 01:44
- Во втором туре президентских выборов избиратели голосовали чуть менее активно, чем в первом : Событие Днепродзержинск 01:39
- ЦИК обработала более 25% протоколов : Українські національні новини 01:33
- Выборы президента: На Донетчине подсчитали треть голосов : Донецкие Новости 01:25
- В посольстве США поздравили Зеленского с победой на выборах : #Буквы 01:18
- Выборы. ЦИК обнародовала первые данные электронных протоколов : Vector News 01:17
- На выборах за границей лидирует Порошенко : UAZMI 01:15
- ЦИК обработала 17.5% электронных протоколов : Укринформ 01:03
- Среди украинцев Сербии большинство голосов получил Порошенко : 112.ua 01:00
- ЦИК обнародовал первые официальные подсчеты выборов : Газета День 00:23
- Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко : #Буквы 00:18
- На избирательных участках в день выборов умерли два человека : LB.ua 00:07
- ЦИК обработала 6,8% электронных протоколов : 112.ua 00:00