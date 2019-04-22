Львовянка Оксана Муха победила в шоу "Голос-країни" (75)

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- В студии "Сніданка" победительница "Голоса страны 9" Оксана Муха и ее тренер Дан Балан : ТСН.ua 13:44
- Победительница "Голоса страны" Оксана Муха призналась, почему выбрала Дана Балана тренером : Телеканал новин "24" 13:30
- Оксана Муха: что известно о победительнице Голоса страны 9 и почему ее называют "второй Квиткой Цисык" : Главред 13:05
- В девятом "Голосе страны" победила львовьянка Оксана Муха : Like.lb.ua 12:56
- "Голос країни 2019": как прошел финальный выпуск сезона : LeMonade.style 12:55
- Назвали имя победителя девятого сезона "Голоса страны" : FM-TV 12:34
- "Я не готова переехать в Киев": победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха (фото) : Факты 12:32
- Победительница "Голос країни-9" Оксана Муха: какие песни привели ее к победе (видео) : FaceNews 12:31
- "Голос країни-2019": финальные выступления и неожиданная победа (Видео) : Телеграф.com.ua 12:13
- Оксана Муха победила в шоу "Голос країни 9": бурная реакция сети : Сегодня.ua 12:12
- "Спасибо тебе, Боже!" Названо имя победителя девятого сезона "Голоса країни" : From-UA.com 12:04
- "Голос країни 9": кто победил и как прошел финал шоу : ТОнеТО 11:45
- Юная жительница Запорожской области заняла 2 место на шоу "Голос країни" (Видео) : IPnews 11:44
- В финале "Голосу країни-9" победила душа украинской песни Оксана Муха : the Бабель 11:44
- Названо имя победителя девятого сезона шоу "Голос країни" : Детектор медіа 11:32
- Финал "Голос крины" разочаровал фанатов: что не понравилось в победительнице проекта : Znaj.ua 11:16
- Девушка из Запорожской области заняла второе место в суперфинале вокального шоу (видео) : Z-city Запорожье 11:13
- Запорожанка заняла второе место в шоу "Голос країни" : ZаБор 11:12
- "Не ждите изменений от государства": победительница шоу "Голос країни" рассказала, кого поддержала на выборах : Обозреватель 11:10
- Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха : 7ya-media.com 11:06
- "Голос страны-2019": В сети возмущены победой Оксаны Мухи : Depo 11:02
- Участница из Запорожской области оказалась в шаге от победы на "Голосе країни" (ВИДЕО) : ВместеZP.org 10:58
- Не хватило немного: юная певица из Запорожской области стала второй на "Голосе страны" (Видео) : Times.zp.ua 10:45
- Девушка из Запорожской области завоевала второе место на шоу "Голос країни-9", - ВИДЕО : Times.zp.ua 10:45
- Голос країни: Дан Балан нежно поцеловал Оксану Муху после победы, чувственные кадры : Politeka 10:40
- Голос страны 9: кто такая Оксана Муха и как "вторая Квитка Цисык" смогла победить в шоу : Главред 10:35
- Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха : Гордон 10:35
- Попала в суперфинал: запорожанка заняла второе место в вокальном шоу "Голос країни" : Vgorode.ua 10:34
- "Голос країни-9": назван победитель шоу : Апостроф. Лайм 10:10
- Девушка из Запорожской области завоевала второе место на шоу "Голос країни-9" (ВИДЕО) : Местные вести 10:08
- В девятом "Голосе страны" победила львовьянка Оксана Муха : LB.ua 10:07
- Запорожанка заняла второе место в шоу "Голос країни" : УСБН Запорiжжя 10:04
- Не хватило немного: юная певица из Запорожской области стала второй на "Голосе страны" (Видео) : Zanoza 10:02
- Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО) : Donbass.UA 10:02
- "Голос країни-9": назван победитель шоу : FaceNews 09:46
- Ты - наш победитель: певица восхитила зрителей на Голосе країни : РБК-Україна 09:41
- Стало известно, кто победил в шоу "Голос країни" 9 сезон : Хочу.ua 09:40
- Девушка из Запорожской области завоевала второе место на шоу "Голос країни-9" : Наш Город Мелитополь 09:06
- Назвали имя победителя девятого сезона "Голоса страны" : Gazeta.ua 09:05
- "Голос країни-9": известно имя победителя : Главком 09:04
- "Голос страны-2019": Кто победил в шоу : Depo 09:02
- Девушка из Запорожской области завоевала второе место на шоу "Голос країни-9", - ВИДЕО : 061.ua Запорожье 09:01
- "Голос країни - 9": Названо имя победителя : В Час Пик 08:45
- Голос країни 9: кто победил и видео всех выступлений финала : Народна Правда 08:38
- Вытянули: зрители разочарованы победителем Голоса країни : РБК-Україна 08:11