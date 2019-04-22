Львовянка Оксана Муха победила в шоу "Голос-країни" (75)

НикВести 2019.04.22 04:09

Вчера, 21 апреля, завершился суперфинал вокального шоу "Голос-країни". Победу в песенном конкурсе одержала певица из Львова Оксана Муха. За победу в проекте боролись четверо участников - Оксана Муха из команды Dan Balan, самородок из Знаменки Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из Каменец- Подольского из команды MONATIK. По итогам зрительского голосования победительницей девятого сезона проекта