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Фокус: Украина

Львовянка Оксана Муха победила в шоу "Голос-країни" (75)

НикВести 2019.04.22 04:09
Вчера, 21 апреля, завершился суперфинал вокального шоу "Голос-країни". Победу в песенном конкурсе одержала певица из Львова Оксана Муха. За победу в проекте боролись четверо участников - Оксана Муха из команды Dan Balan, самородок из Знаменки Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из Каменец- Подольского из команды MONATIK. По итогам зрительского голосования победительницей девятого сезона проекта
ГОЛОС, МУХА, АРСЕНТЬЕВ, ПОТАП, КАРИНА, ОКСАНА, Олейник, Хайат, Балана, Кароль, Украина, Киев, Львов
2019.04.22 (75)

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