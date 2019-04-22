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Фокус: Украина

Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой

Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой (57)

ЗА Київ 2019.04.22 17:02
ремль с уважением относится к выбору украинского народа. В Москве будут судить о новом президенте Украины по его делам, заявил в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. "Судить можно будет только по конкретным делам", - отметил он. В то же время он заявил о проблемах с легитимностью выборов. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что
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2019.04.22 (57)

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