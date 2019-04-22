Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой (57)

2019.04.22 (57)2019.04.21 (7) →
- Кремль отказался поздравить Зеленского : Kyiv.osp-ua.info 19:21
- Путин пока не собирается поздравлять Зеленского с победой на выборах : Times.dn.ua 18:45
- Путин выжидает и намекает на "нелегитимность" нового президента Украины : InfoKava.com 18:41
- Кремль сомневается в легитимности украинских выборов : Багнет 18:31
- "С традиционным для себя результатом 73% Путин победил!" В России прокомментировали лидерство Зеленского на выборах : Антикор.com.ua 18:11
- "С традиционным для себя результатом 73% Путин победил!" В России прокомментировали лидерство Зеленского на выборах : Новости без границ 18:07
- "Преждевременно говорить о возможности совместно работать", - Путин пока отказался поздравить Зеленского : Корабелов.инфо 17:53
- У Путина пока не хотят поздравлять Зеленского : Трибун Луганска 17:46
- Из Кремля не поздравили Зеленского с победой : Николаевские Известия 17:45
- В Кремле не стали поздравлять Зеленского и усомнились в его легитимности : Слово і Діло 17:42
- Путин не будет преждевременно поздравлять Зеленского - заявление Кремля : Ракурс 17:24
- Путин поздравлять Зеленского пока не планирует : Южная правда 17:03
- Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой : ЗА Київ 17:02
- Кремль воздерживался от поздравлений Зеленского : Власти.нет 16:45
- Работа с Зеленским и признание выборов: Совфед РФ прояснил ситуацию : Гуру.ua 16:39
- Поздравления преждевременны: реакция Кремля на выборы в Украине : ICTV Факти 16:36
- В Кремле заявили, что пока преждевременно говорить о поздравлении Зеленского Путиным : 112.ua 16:30
- Песков объяснил, почему Путин не спешит поздравлять Зеленского : ДонПресс 16:26
- Кремль ждет от Зеленского "конкретных дел" : Realist.online 16:26
- У Путина сдержанно отреагировали на победу Зеленского : Винница Реал 16:26
- Пока рано говорить о поздравлениях Путина Зеленскому, а также о возможности совместно работать : UAZMI 16:15
- У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах : Електронні Вісті 16:15
- Преждевременно говорить о поздравлениях. Как Россия реагирует на победу Зеленского : Новое Время 16:09
- Россия не отпустит пленных моряков до решения суда - Песков : ICTV Факти 16:06
- В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Зеленского : Новый Севастополь 16:05
- Путин не планирует поздравлять Зеленского с победой на выборах : Зеркало недели. Украина 15:47
- У Путина не спешат поздравлять Зеленского с победой и сомневаются в легитимности выборов : ТСН.ua 15:44
- "Будем судить по конкретным шагам". Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского : the Бабель 15:44
- Песков: Москва намерена судить о новом президенте Украины по его делам : РепортерUA 15:41
- Путин отказался поздравлять Зеленского : Обозреватель 15:40
- Кремль отказался поздравить Зеленского с победой на выборах : Інформатор.news 15:36
- В Кремле отказались поздравлять Зеленского : Фокус 15:34
- В Кремле заявили, что говорить о поздравлении Путина Зеленскому пока рано : Українські національні новини 15:34
- У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах : УНИАН 15:33
- Песков объяснил, почему Путин не спешит с поздравлениями Зеленскому : DsNews 15:33
- У Путина прокомментировали итоги выборов в Украине : Факты 15:32
- В Кремле заявили, что говорить о поздравлении Путина Зеленскому пока рано : ПрессОрг24 15:32
- Песков объяснил, посему Путин не спешит поздравлять Зеленского : ДонПресс 15:26
- Кремль отказался поздравлять Зеленского, пока : InfoResist.org 15:16
- Есть шансы на улучшение взаимодействия - Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах : Times.com.ua 14:45
- "С традиционным для себя результатом 73% Путин победил!" В России прокомментировали лидерство Зеленского на выборах : ReplyUA.net 13:27
- Медведев прокомментировал прорыв Зеленского в Украине: "Не имею никаких иллюзий" : Znaj.ua 12:46
- Медведев: с избранием Зеленского есть шансы на улучшение отношений Украины и России : Мой Город N 12:02
- В РФ заявили о растущих шансах улучшения отношений с Украиной при Зеленском : Trust.UA 11:47