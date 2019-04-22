Суд удовлетворил иск УПЦ МП об отказе от принудительного переименования (84)

ГолосUA 2019.04.22 18:35

ГолосUA 18:20 22-04-2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ об отмене приказа Минкульта, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название и соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом, процесс переименования приостановлен.