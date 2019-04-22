Суд удовлетворил иск УПЦ МП об отказе от принудительного переименования (84)

2019.04.22 (84)2019.04.21 (3) →
- Скандальное решение суда по УПЦ МП: появилась реакция ПЦУ : Народна Правда 19:38
- Окружной админсуд Киева остановил процесс переименования УПЦ : Хвиля 19:35
- Окружной админсуд Киева остановил процесс переименования УПЦ (МП) : Релігія в Україні 19:35
- Суд приостановил переименование УПЦ МП : Главком 19:34
- Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ МП : FaceNews 19:31
- Переименование УПЦ Московского патриархата приостановили в Окружном административном суде Киева : Ракурс 19:24
- Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ : Капитал 19:18
- Суд заблокировал принудительное переименование УПЦ : Вибори в Україні та світі 19:17
- УПЦ МП пока не переименуют - требование Минкульта приостановлено судом : Комсомольская Правда в Украине 19:16
- Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП : Vector News 19:16
- Суд приостановил переименование УПЦ МП: реакция Православной церкви Украины : Vector News 19:16
- Суд заблокировал принудительное переименование УПЦ : Народный Корреспондент 19:09
- Суд приостановил решение о переименовании УПЦ МП : Наш Киев 19:04
- Суд приостановил процесс переименования УПЦ МП : Большой Киев 19:01
- Суд приостановил переименование УПЦ : 2000.ua 19:00
- Суд остановил переименование УПЦ : Kherson.life 18:49
- Суд удовлетворил иск УПЦ МП об отказе от принудительного переименования : Times.com.ua 18:45
- Переименование УПЦ МП: суд остановил обязательное изменение названия : Times.dn.ua 18:45
- Суд приостановил требование переименовать УПЦ МП : Українська правда 18:40
- Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП : Hronika.info 18:40
- Суд остановил переименование УПЦ Московского патриараха : Гуру.ua 18:39
- Окружной админсуд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ : Голос Правди 18:37
- Суд удовлетворил иск УПЦ МП об отказе от принудительного переименования : ГолосUA 18:35
- Суд остановил процесс переименования УПЦ МП : Gazeta.ua 18:35
- Окружной админсуд приостановил переименование УПЦ МП : Еспресо TV 18:34
- Суд приостановил переименование УПЦ МП : ForUm 18:34
- Суд приостановил переименование бывшей УПЦ МП : УНИАН 18:33
- Переименование УПЦ МП приостановлено судом : DsNews 18:33
- Суд приостановил переименование УПЦ МП : Depo 18:32
- Суд Киева приостановил переименование УПЦ МП : Рубрика 18:32
- Суд приостановил переименование УПЦ МП : InfoResist.org 18:31
- Суд заблокировал принудительное переименование УПЦ : РИА Мелитополь 18:28
- Суд Киева приостановил принудительное переименование УПЦ : Единая Одесса 18:27
- Суд остановил переименование УПЦ МП : Единая Одесса 18:27
- Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП : Газета День 18:24
- Переименование УПЦ МП приостановили: что известно : Черкаська Єпархія УПЦ 18:18
- Московским попам разрешили не маркироваться русскими : Без Табу 18:16
- Суд приостановил переименование УПЦ МП : FaceNews 18:16
- Суд остановил переименование УПЦ : Вести.ua 18:15
- Окружной админсуд Киева заблокировал переименование УПЦ МП : UA.news 18:14
- Суд остановил переименование УПЦ Московского патриараха : Сегодня.ua 18:12
- Суд приостановил принудительное переименование УПЦ : Одесский Паблик 18:11
- Переименование УПЦ МП: суд остановил обязательное изменение названия : ОстроВ 18:10
- Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП : Петр и Мазепа 18:10
- Переименование УПЦ МП приостановили : Антикор.com.ua 18:10