Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Суд удовлетворил иск УПЦ МП об отказе от принудительного переименования (84)

ГолосUA 2019.04.22 18:35
ГолосUA 18:20 22-04-2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ об отмене приказа Минкульта, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название и соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом, процесс переименования приостановлен.
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, МИТРОПОЛИЯ, ЦЕРКОВЬ, НЕПРИНЯТИЕ, СУЩЕСТВО, СУД, Украина, Киев, Москва, Россия
2019.04.22 (84)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019