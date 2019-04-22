ЦИК обработала более 40% протоколов: у Зеленского - 73,19% (184)

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- Выборы президента Украины: завершилось голосование за рубежом : Bigmir)net Новости 07:08
- "Нужны перемены": в Германии отреагировали на выборы в Украине : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- Обработано более 80% протоколов: Зеленский набирает 73,09% голосов украинцев : Фокус 07:04
- Зеленский победил в Аргентине : DsNews 07:03
- ЦИК: Объявление официальных результатов выборов может затянуться : МИГ Запорожья 07:02
- В Мелитополе за Владимира Зеленского проголосовали более 89% избирателей : МИГ Запорожья 07:02
- Зе кого проголосовали Сумы во втором туре? : Данкор онлайн 07:02
- Большинство украинских избирателей в Грузии проголосовали за Зеленского : 112.ua 07:00
- Как проголосовал Кременчуг во втором туре выборов Президента Украины : Кременчуцька газета 06:47
- Как проголосовал Славянск: обработано 100% бюллетеней : Karachun.com.ua 06:47
- Последний избирательный участок за рубежом закрылся : Вести.ua 06:45
- Выборы президента Украины завершены: в США закрылся последний избирательный участок : ТСН.ua 06:44
- Самая подробная карта с результатами выборов президента Украины 2019 : IGate 06:42
- Подсчитали 80% голосов: результаты второго тура выборов президента Украины : ICTV Факти 06:36
- В НАТО поздравили Зеленского с победой : Багнет 06:31
- В Кувейте на президентских выборах среди украинцев голоса разделились поровну между Порошенко и Зеленским : 112.ua 06:30
- Объявление результатов президентских выборов во втором туре может затянуться до конца апреля, - замглавы ЦИК Радченко : 112.ua 06:30
- Закрылся последний избирательный участок за рубежом - в Сан-Франциско : Телеканал новин "24" 06:30
- Сколько в Мелитополе за каждого из кандидатов проголосовали : РИА Мелитополь 06:28
- Выборы президента Украины: обработано 70% бюллетеней : ДонПресс 06:27
- Выборы Президента: как проголосовал Черноморск : Черноморск портал 06:17
- Голосование на выборах президента Украины завершилось за рубежом : РБК-Україна 06:11
- Может затянуться: в ЦИК сделали тревожное заявление по результатам выборов : Обозреватель 06:10
- Трамп удивил реакцией на победу Зеленского на выборах: что сказал президент США : Politeka 06:10
- Центризбирком подсчитал более 70% протоколов : Bigmir)net Новости 06:09
- В ЦИК не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально объявить результаты выборов президента 30 апреля : Интерфакс-Україна 06:06
- На избирательных участках начали подсчет бюллетеней (фото) : 7 телеканал Одессы 06:03
- Лидер венесуэльских оппозиционеров Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины : 112.ua 06:00
- В Аргентине большинство голосов получил Зеленский : 112.ua 06:00
- Пасха может помешать Центризбиркому объявить итоги выборов президента : Комсомольская Правда в Украине 05:47
- Каждый третий украинец проигнорировал второй тур выборов президента : ТСН.ua 05:44
- ЦИК посчитал две трети голосов. За Зеленского проголосовали 73,06% избирателей, результат Порошенко - 24,60% : Новое Время 05:39
- Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины : Интерфакс-Україна 05:36
- Во втором туре на выборы президента не пришли 11,2 млн украинцев : Українські національні новини 05:33
- Во втором туре на выборы президента не пришли 11,2 млн украинцев : ПрессОрг24 05:32
- ЦИК: Более 11 млн украинцев проигнорировали голосование во втором туре : Ракурс 05:25
- Обработаны две трети протоколов. Зеленский уверенно лидирует 73,04%, у Порошенко - 24,63% : Страна.ua 05:17
- ЦИК осталось посчитать 30% протоколов : РБК-Україна 05:11
- ЦИК посчитал 70% голосов. У Зеленского - 73%, Порошенко набирает 24,66% и лишается шансов на победу : Новое Время 05:09
- Второй тур выборов: иностранные наблюдатели обратились к украинцам : NewsMir.info 05:07
- НАТО с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Украиной, - Столтенберг : Фокус 05:04
- Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского : Комсомольская Правда в Украине 04:46
- В день выборов в антирекламу Зеленского вложили тысячи долларов : Times.com.ua 04:45
- ЦИК подсчитала больше половины бюллетеней: кто побеждает на выборах президента Украины : Народна Правда 04:38