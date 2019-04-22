ЦИК обработала более 40% протоколов: у Зеленского - 73,19% (184)

УНИАН 2019.04.22 02:33

За Петра Порошенко отдали голоса 24.46% или 1 842 784 избирателя. Владимир Зеленский / REUTERS Центральная избирательная комиссия обработала 41,99% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК. Читайте такжеСтало известно, когда ЦИК объявит официальные результаты выборов Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,19% или 5 512