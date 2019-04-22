ЦИК обработала почти треть протоколов: Зеленский набрал 73,15%, у Порошенко - 24,50% (113)

Интерфакс-Україна 2019.04.22 02:06

Во втором туре выборов президента Украины кандидат на этот пост Владимир Зеленский набирает 73,15% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 30,96% электронных протоколов. В.Зеленский по-прежнему лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным