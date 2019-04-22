ЦИК обработала почти треть протоколов: Зеленский набрал 73,15%, у Порошенко - 24,50% (113)

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- Украинцы узнают официальные результаты выборов после Пасхи, - ЦИК : Фокус 07:04
- "Отрыв только увеличивается": ЦИК обработала более 10% избирательных бюллетеней : Корупція Інфо 06:51
- Курьезы на выборах президента Украины: фото и видео : Информационный портал города Измаил 06:46
- Второй тур выборов Президента Украины, массовые взрывы на Шри-Ланке и смертельная авария в Сумской области: ТОП новостей дня : Информатор 06:43
- ЦИК обработал 80% протоколов : РБК-Україна 06:41
- Обзор прессы: ЦИК обработал две трети голосов. Зеленский лидирует 73,04%, у Порошенко - 24,63% : Голос Правди 06:37
- Второй тур выборов президента: ЦИК обнародовала данные по явке : ДонПресс 06:26
- В ЦИК посчитали более 95% протоколов зарубежного избирательного округа : DailyUA 06:23
- В ЦИК посчитали более 95% протоколов зарубежного избирательного округа : ПрессОрг24 06:17
- Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах: "Это было блестяще" : Znaj.ua 06:17
- ЦИК: Объявление официальных результатов выборов может затянуться : Українська правда 06:11
- Зеленский набирает 73,06% голосов, Порошенко - 24,6%. Осталось посчитать менее четверти протоколов : Интерфакс-Україна 06:06
- В ЦИК посчитали более 95% протоколов зарубежного избирательного округа : Українські національні новини 06:03
- ЦИК обработала более 75% протоколов : Українські національні новини 06:03
- ЦИК осталось посчитать четверть протоколов : РБК-Україна 05:41
- ЦИК обработала 70% протоколов : DailyUA 05:23
- ЦИК обработала 70% протоколов : ПрессОрг24 05:17
- Гуайдо отметил важность свободных выборов и поздравил Зеленского с победой : Телеграф.com.ua 05:13
- ЦИК осталось посчитать 30% протоколов : Слово і Діло 05:12
- В ЦИК сообщили потенциальную дату объявления результатов выборов : РБК-Україна 05:11
- На 131 округе Николаевщины подсчитали 100% протоколов : Новости N 05:10
- Выборы президента-2019: в Израиле из 14 000 избирателей проголосовали всего 600 человек : NewsOne 05:09
- ЦИК обработала 70% протоколов : Українські національні новини 05:03
- Стало известно, сколько украинцев не пришли на второй тур выборов президента : NewsOne 04:39
- ЦИК обработал две трети протоколов: Зеленский уверенно побеждает с 73,04%, у Порошенко - 24,63% : Интерфакс-Україна 04:36
- Лидер оппозиции Венесуэлы поздравил Зеленского с победой : DailyUA 04:23
- ЦИК обработала более 60% электронных протоколов : #Буквы 04:18
- 11 миллионов украинцев не пришли голосовать - ЦИК : Зеркало недели. Украина 04:17
- В ЦИК обработали более половины протоколов. Зеленский уверенно лидирует с 73,03%, у Порошенко - 24,63% : Страна.ua 04:17
- В РПЦ поздравили Зеленского с победой на президентских выборах : NewsOne 04:09
- Лидер оппозиции Венесуэлы поздравил Зеленского с победой : Українські національні новини 03:48
- Лидер оппозиции Венесуэлы поздравил Зеленского с победой : ПрессОрг24 03:47
- Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах : Сегодня.ua 03:42
- В ЦИК посчитали более 80% протоколов зарубежного избирательного округа : DailyUA 03:23
- ЦИК: День голосования 21 апреля прошел успешно : #Буквы 03:18
- Обработано более 47% протоколов: у Зеленского - 72,95% голосов : #Буквы 03:18
- Выборы 2019: ЦИК обнародовал окончательные данные по явке : РБК-Україна 03:11
- Выборы президента-2019: в ЦИК показали, как проголосовала половина избирателей : NewsOne 03:09
- Похоже, Зеленский набрал больше всех голосов в истории Украины : Новости Донбасса 03:09
- Второй тур выборов Президента Украины, массовые взрывы на Шри-Ланке и смертельная авария в Сумской области: ТОП новостей дня : NewsMir.info 03:07
- Итоги дня выборов: высокая явка и 74 нарушения : NewsRoom.kh.ua 03:07
- ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной : Главред 03:05
- В ЦИК посчитали более 80% протоколов зарубежного избирательного округа : ПрессОрг24 03:02
- Как Зеленский: российский шоумен тоже захотел стать президентом : FaceNews 03:01
- В ЦИК посчитали более 80% протоколов зарубежного избирательного округа : Українські національні новини 02:48
- Получат по 7 лет - как голосовали на оскандалившемся участке No140379 в Лебединском : Вести.ua 02:45