На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв (10)

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- На Шри-Ланке задержали 24 человека после взрывов на острове : Народный Корреспондент 07:09
- Массовые взрывы на Шри-Ланке: в СМИ сообщили о стремительном росте количества погибших : NewsOne 06:09
- Количество погибших в Шри-Ланке превысило 260 человек : NewsMir.info 06:07
- Серия терактов на Шри-Ланке: число жертв существенно увеличилось : УНИАН 06:03
- Число погибших во время терактов на Шри-Ланке достигло 262, - СМИ : DsNews 06:03
- Серия терактов на Шри-Ланке: Количество погибших возросло до 262 : Телеграф.com.ua 05:43
- Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 : Укринформ 04:47
- Установлены организаторы взрывов на Шри-Ланке : Сегодня.ua 00:12
- Полиция задержала восьмого подозреваемого в организации терактов в Шри-Ланке : НикВести 00:09