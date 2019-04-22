Теракты на Шри-Ланке: число подозреваемых возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие (34)

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- Взрывы в Шри-Ланке: увеличилось количество жертв : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек : Интерфакс-Україна 07:06
- Число жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек : FaceNews 07:01
- Теракты на Шри-Ланке: среди погибших были граждане США : РБК-Україна 06:41
- Жертвами терактов на Шри-Ланке стали уже 290 человек : Новое Время 06:39
- Число жертв взрывов на Шри-Ланке приблизилось к 300 : DsNews 06:33
- На Шри-Ланке число жертв снова возрасло : ПрессОрг24 06:32
- Теракты на Шри-Ланке: число погибших возросло до 262 человек : Ракурс 06:25
- Теракты на Шри-Ланке: число подозреваемых возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие : DailyUA 06:23
- На Шри-Ланке число жертв снова возрасло : Українські національні новини 06:18
- Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке превысило 260 человек : РБК-Україна 06:11
- Теракты на Шри-Ланке: число подозреваемых возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие : Українські національні новини 06:03
- Теракты на Шри-Ланке: число подозреваемых возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие : ПрессОрг24 06:02
- Количество погибших в Шри-Ланке превысило 260 человек : Страна.ua 05:32
- СМИ: число погибших при атаках на Шри-Ланке перевалило за 250 : DailyUA 05:23
- Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 260 : Bigmir)net Новости 05:09
- Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 262 человек : Новое Время 05:09
- Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 262 человек : Интерфакс-Україна 05:06
- Число погибших из-за взрывов на Шри-Ланке достигло 262 человек : Сегодня.ua 04:42
- Шри-Ланка после воскресных атак заблокировала почти все соцсети : Українські національні новини 04:33
- Шри-Ланка после воскресных атак заблокировала почти все соцсети : ПрессОрг24 04:32
- Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Число жертв терактов выросло до 160 человек : Корабелов.инфо 03:52
- Эйфелева башня погасит огни в память о погибших на Шри-Ланке : Новое Время 03:09
- Теракты на Шри-Ланке. США подтвердили гибель американских граждан : Новое Время 02:39
- Огни Эйфелевой башни погасли в память о погибших в терактах на Шри-Ланке : DsNews 02:33
- Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах на Шри-Ланке : Укринформ 02:17
- В Шри-Ланке обнаружили еще одну бомбу : Українські національні новини 00:33
- Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в "кровавой Пасхе" в Шри-Ланке : Факты 00:32
- В Шри-Ланке обнаружили еще одну бомбу : ПрессОрг24 00:32
- Эйфелева башня погасит огни в память о погибших в "кровавой Пасхе" на Шри-Ланке : Антикор.com.ua 00:11