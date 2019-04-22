Теракты на Шри-Ланке: число подозреваемых возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие (34)

ПрессОрг24 2019.04.22 06:02

На Шри-Ланке арестованы 13 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов, прогремевших в воскресенье утром во время пасхальных празднований. Власти уже назвали произошедшее терактом, за которым стоят религиозные экстремисты, но никто до сих пор ответственность на себя не взял, передает УНН со ссылкой на The New York Times и другие издания. Имена задержанных не сообщаются.