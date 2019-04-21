Под Львовом священник освятил избирательный участок, но не смог на нем проголосовать (2)

Страна.ua 2019.04.21 18:32

18:23, сегодня Во Львовской области священник освятил избирательный участок в селе Пеняки. Он также намеревался проголосовать, но не смог этого сделать без паспорта. Об этом со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" передают Украинские новости. "На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района (территориальный избирательный округ No 119), священник хотел проголосовать без паспорта", - говорится в сообщении.