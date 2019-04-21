Под Львовом священник освятил избирательный участок, но не смог на нем проголосовать (2)

Страна.ua 2019.04.21 18:32
18:23, сегодня
Во Львовской области священник освятил избирательный участок в селе Пеняки.
Он также намеревался проголосовать, но не смог этого сделать без паспорта.
Об этом со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" передают Украинские новости.
"На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района
(территориальный избирательный округ No 119), священник хотел проголосовать
без паспорта", - говорится в сообщении.
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