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Под Львовом священник освятил избирательный участок, но не смог на нем проголосовать

Под Львовом священник освятил избирательный участок, но не смог на нем проголосовать (2)

Страна.ua 2019.04.21 18:32
18:23, сегодня Во Львовской области священник освятил избирательный участок в селе Пеняки. Он также намеревался проголосовать, но не смог этого сделать без паспорта. Об этом со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" передают Украинские новости. "На избирательном участке 460042, что в селе Пеняки Бродовского района (территориальный избирательный округ No 119), священник хотел проголосовать без паспорта", - говорится в сообщении.
БЮЛЛЕТЕНЬ, ИЗБИРАТЕЛЬ, УЧАСТОК, ОПОРА, НАБЛЮДАТЕЛЬ, ОБЛАСТЬ, Украина
2019.04.22 (2)

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