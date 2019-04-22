Супрун научила украинцев восстанавливать нервные клетки (10)

From-UA.com 2019.04.21 22:04

Популярный миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются, развенчала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она отметила, что новые нейроны рождаются, но с разной интенсивностью, пишет Корреспондент. "У людей процесс образования новых нейронов самый интенсивный в детстве. При этом нейроны погибают прежде всего не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголя, выхлопных газов, недостатка движения, и