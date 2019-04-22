Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "единении украинского и российского народов" (31)

#Буквы 2019.04.22 03:18
Опубликовано: Понедельник, 22 апреля 2019 02:09 Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Кадыров заявил, что украинский народ выразил свой протест против "безрассудного" курса команды Порошенко. "Таким образом украинский народ выразил свой протест против безрассудного курса команды Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России
ЗЕЛЕНСКИЙ, КАДЫРОВ, ЕДИНЕНИЕ, ПОРОШЕНКО, ЧЕЧНЯ, УДАЧА, Зеленский, Порошенко, Россия, Украина, Чечня, США
2019.04.22 (31)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019