Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "единении украинского и российского народов" (31)

#Буквы 2019.04.22 03:18

Опубликовано: Понедельник, 22 апреля 2019 02:09 Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Кадыров заявил, что украинский народ выразил свой протест против "безрассудного" курса команды Порошенко. "Таким образом украинский народ выразил свой протест против безрассудного курса команды Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России