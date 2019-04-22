Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "единении украинского и российского народов" (31)

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- Кадыров обратился к Зеленскому : Бизнес.медиа 13:18
- У него есть возможность одуматься, - Кадыров пожелал Зеленскому удачи : Kramatorsk.info 12:51
- Кадыров поздравил криворожанина Зеленского и пожелал "удачи в единении украинского и российского народов" : 0564.ua Кривой Рог 12:01
- Кадыров одним из первых поздравил Зеленского с победой на выборах : Украина по-арабски 11:11
- У него есть возможность одуматься пожелал Зеленскому удачи : UAZMI 10:45
- Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "благородном деле" единения Украины и РФ : Новое Время 10:39
- Кадыров обратился к Зеленскому с противоречивым геополитическим посланием : Realist.online 10:26
- Кадыров поздравил Зеленского и пообещал помощь : Власти.нет 10:16
- У Зеленского есть возможность добиться "единения" украинского и российского народов - Кадыров : RUpor.info 10:12
- "Россия рядом и протянет руку!" Кадыров предложил помочь Зеленскому : Антикор.com.ua 10:10
- Кадыров поздравил Зеленского и пожелал "удачи в благородных делах" : Местные вести 10:08
- Рамзан Кадыров неожиданно отреагировал на победу Зеленского : ГолосUA 10:05
- "Россия рядом": Кадыров поздравил Зеленского и призвал к единению : Еспресо TV 10:04
- "Россия рядом и протянет руку!" Кадыров предложил помочь Зеленскому : Новости без границ 09:37
- Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении украинского и российского народов : Гордон 09:35
- Кадыров поздравил Зеленского и пообещал, что Россия первой протянет руку помощи : Типичный Херсон 08:42
- Кадыров поздравил Зеленского и пожелал "удачи в благородных делах" : NewsOne 08:39
- Кадыров поздравил Зеленского : ForUm 08:34
- Зеленского с победой поздравил Кадыров и пожелал удачи : Ракурс 08:25
- Трамп и Кадыров поздравили Зеленского и пообещали поддержку : News24UA 08:06
- Кадыров поздравил Зеленского и пожелал "удачи в единении народов" : Комментарии.UA 08:02
- Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов" : Karachun.com.ua 07:47
- Кадыров поздравил Зеленского и пообещал, что Россия первой протянет руку помощи : Новости N 07:10
- "Россия рядом и протянет руку!" Кадыров предложил помочь Зеленскому : Обозреватель 07:09
- Кадыров поздравил Зеленского и пообещал, что Россия первой протянет руку помощи : Страна.ua 06:47
- Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "единении украинского и российского народов" : НикВести 05:09
- Кадыров поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и выразил надежду, что он возродит дружбу с Россией : 112.ua 04:30
- "Россия первой протянет руку помощи в дни невзгод": Кадыров поддержал Зеленского : DsNews 04:03
- Кадыров пожелал Зеленскому удачи в "единении украинского и российского народов" : #Буквы 03:18
- Кадыров ждет от Зеленского единения Украины с Россией : ПрессОрг24 03:02
- Кадыров ждет от Зеленского единения Украины с Россией : Українські національні новини 02:48