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Фокус: Украина

Зеленский: Мы будем действовать в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, перезагружать его (7)

Гордон 2019.04.21 22:05
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что общался с родителями украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в ноябре 2018 года, и пообещал сделать все возможное, чтобы они были освобождены. Сегодня 21.52 | Зеленский: Мы будем продолжать Минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь Фото: EPA Кандидат в президенты Украины, основатель и художественный руководитель
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2019.04.22 (7)

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