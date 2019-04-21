Зеленский: Мы будем действовать в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, перезагружать его (7)

Гордон 2019.04.21 22:05

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что общался с родителями украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в ноябре 2018 года, и пообещал сделать все возможное, чтобы они были освобождены. Сегодня 21.52 | Зеленский: Мы будем продолжать Минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь Фото: EPA Кандидат в президенты Украины, основатель и художественный руководитель