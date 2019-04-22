Цены на нефть снова подскочили (48)

Дело.ua 2019.04.22 11:02

Стоимость нефти повышается после новостей о том, что США объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти Фото: Delfi Сегодня, 22 апреля, на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, цены на это топливо растут более чем на 2%, сообщает Прайм. Так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки