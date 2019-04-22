Премьер РФ считает, что при Зеленском отношения между Киевом и Москвой могут улучшиться (66)

LB.ua 2019.04.22 10:07

Медведев прокомментировал предварительные результаты украинских выборов. Дмитрий Медведев Фото: EPA/UPG Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском есть шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом. Об этом он написал в Фейсбуке. По мнению Медведева, основной задачей нового президента Украины будет "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".