Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку (47)

Iнше ТВ 2019.04.22 13:42

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба церкви. По его словам, уверенная победа Зеленского на выборах является признаком того, что заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинцев, которые хотят единства, мира и процветания, а также