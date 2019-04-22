Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку (47)

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- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : Iнше ТВ 13:42
- Глава УПЦ поздравил Зеленского с выигрышем во втором туре президентской гонки в Украине : Спілка Блогерів України 13:31
- Онуфрий благословил и поздравил Зеленского с победой на выборах : Антикор.com.ua 13:11
- Онуфрий благословил и поздравил Зеленского с победой на выборах : Новости без границ 13:07
- Предстоятель УПЦ МП поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку : Четверта Влада 13:05
- Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах : Kherson.life 12:49
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : Николаевские Известия 12:45
- Предстоятель УПЦ МП поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку : Експерт-центр 12:32
- Митрополит Онуфрий прокомментировал победу Зеленского на выборах : Апостроф 12:30
- Онуфрий благословил Зеленского и озвучил надежды УПЦ МП : Экономика.com.ua 12:29
- Глава УПЦ Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента : Единая Одесса 12:27
- Глава УПЦ МП Онуфрий поздравил Зеленского и благословил его : #Буквы 12:18
- Глава УПЦ попросил помощи у Зеленского : Без Табу 12:16
- Митрополит УПЦ Онуфрий призвал Зеленского не вмешиваться в дела церкви на посту Президента : Українські Новини 12:15
- Блаженнейший Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом : Народный Корреспондент 12:09
- Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента : Интерфакс-Україна 12:06
- Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий благословил Зеленского на посту президента : 62.ua 12:05
- Онуфрий благословил Зеленского : Комментарии.UA 12:02
- Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий благословил Зеленского на посту президента : 0642 Луганск 12:02
- Онуфрий поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку : Телеканал новин "24" 12:00
- Янукович и Онуфрий поздравили Зеленского с результатами выборов : Слово і Діло 11:42
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : IPress.ua 11:36
- Глава РПЦ в Украине поздравил и благословил Зеленского : Gazeta.ua 11:35
- Предстоятель УПЦ МП Онуфрий благословил Зеленского : Фокус 11:34
- Предстоятель УПЦ поздравил Зеленского с избранием : 2000.ua 11:30
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : Капитал 11:18
- Онуфрий благословил Зеленского и озвучил надежды УПЦ МП : Vector News 11:16
- Онуфрий поздравил Зеленского и призвал соблюдать принцип невмешательства в дела церкви на посту президента : UAZMI 11:15
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : ATR.ua 11:13
- "Можете рассчитывать!" Онуфрий поздравил Зеленского : Обозреватель 11:10
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : Новости N 11:10
- Предстоятель УПЦ поздравил Зеленского с избранием Президентом и напомнил о принципе невмешательства государства в дела Церкви : Взгляд.ua 11:10
- Онуфрий благословил Зеленского и озвучил надежды УПЦ МП : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Предстоятель УПЦ МП поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку : LB.ua 11:07
- Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах : ПрессОрг24 10:47
- Предстоятель УПЦ поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины : Inpress.ua 10:42
- Онуфрий благословил Зеленского и пообещал свою поддержку : Українська правда 10:40
- Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины : Фраза.ua 10:36
- Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах : Українські національні новини 10:34
- Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с избранием президентом Украины : 112.ua 10:30
- Предстоятель УПЦ поздравил В.А. Зеленского с избранием на пост Президента Украины : Православная жизнь 10:28
- Глава УПЦ митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента : Страна.ua 09:47
- Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах : Вести.ua 09:45
- Блаженнейший Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом : Спілка православних журналістів 09:40
- Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах [фото] : Комсомольская Правда в Украине 09:32