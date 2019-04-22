В Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что ожидают от нового президента Украины (43)

Дело.ua 2019.04.22 13:02

В ЕБА перечислили главные шаги нового президента после вступления в должность, которые от него ожидает бизнес Фото: pharma.net.ua Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ассоциации, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы на должности, передает Интерфакс-Украина. "Первый шаг - подача на должности Генерального прокурора и главы Службы