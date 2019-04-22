В Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что ожидают от нового президента Украины (43)

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- ЕБА назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ассоциации, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины : Fixygen 13:34
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- Реформы и борьба с коррупцией: ЕБА озвучила ожидания бизнеса от нового Президента : Українські Новини 13:15
- Что ждет бизнес от нового президента: ТОП-7 шагов нового лидера : Экономические новости 13:03
- Названы семь первоочередных шагов, которые бизнес ждет от Зеленского : Комментарии.UA 13:02
- В Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что ожидают от нового президента Украины : Дело.ua 13:02
- EBA назвала семь шагов, которых бизнес ждет от новоизбранного президента : Business Information Network 13:01
- Европейская Бизнес Ассоциация назвала первоочередные шаги Зеленского : Личный счет 12:54
- EBA назвала семь шагов, которых бизнес ждет от новоизбранного президента : Укринформ 12:47
- Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов : Times.dn.ua 12:45
- Европейская бизнес ассоциация назвала ТОП-7 первоочередных шагов, которых ожидает от президента : Центр журналистских расследований 12:44
- Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов : Новости Краматорска 12:40
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- ЕБА назвала 7 шагов, которых бизнес ожидает от нового президента : Експерт-центр 12:31
- Новый президент: бизнес назвал главные ожидания от Зеленского : Realist.online 12:26
- Бизнес назвал первоочередные шаги, которые ожидает от президента : Зеркало недели. Украина 12:17
- Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов : Вибори в Україні та світі 12:16
- Бизнес ждет от Зеленского новых генпрокурора и главу СБУ : News24UA 12:06
- ЕБА назвала 7 ожидаемых от Зеленского первоочередных шагов : Версии.com 11:55
- Бизнес-ассоциация Томаша Фиалы выкатила 7 первоочередных ожиданий от Владимира Зеленского : Fin.org.ua 11:46
- Европейская Бизнес Ассоциация назвала 7 шагов, которых ожидает от нового президента : РепортерUA 11:41
- Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов : ОстроВ 11:39
- Бизнес озвучил семь ожиданий от нового президента : Минфин 11:38
- ЕБА назвала 7 шагов, которых бизнес ожидает от нового президента : Хвиля 11:36
- В Европейской бизнес-ассоциации назвали 7 шагов, которые должен сделать новый президент прежде всего : Еспресо TV 11:34
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- ЕБА озвучила 7 ожидаемых от нового президента первоочередных шагов : Капитал 11:18
- ЕБА назвала 7 шагов, которых бизнес ожидает от нового президента : УНИАН 11:17
- Бизнес ждет от Зеленского новых генпрокурора и главу СБУ : Вести.ua 11:16
- Названы 7 ключевых ожиданий бизнеса от Зеленского : Український Бізнес Ресурс 10:45
- Бизнес-ассоциация Томаша Фиалы выкатила 7 первоочередных ожиданий от Владимира Зеленского : Укрудпром 10:45
- В ЕБА назвали ожидаемые от президента первоочередные шаги : Телеграф.com.ua 10:43
- ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины : LB.ua 10:37
- ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов : Интерфакс-Україна 10:36
- Бизнес назвал 7 первоочередных ожиданий от нового президента : УП: Економічна правда 10:33
- ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов : Интерфакс-Україна 10:06