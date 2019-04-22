Фото СБУ поймала граждан Молдовы, провозивших кокаин на миллион в контейнере с фруктами (81)

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- В Одессе СБУ ликвидировала морской канал контрабанды кокаина : Знамя индустрии 19:04
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- СБУ разоблачила в контейнере с фруктами контрабанду кокаина из Южной Америки на $1 млн : Finance.UA 18:33
- СБУ ликвидировала морской канал контрабанды кокаина в Украину : Единая Одесса 18:27
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- Бананы с кокаином: в Одесской области СБУ обнаружила контейнер с наркотиками на миллион долларов : Бессарабия Информ 17:16
- За контрабанду 12 кг кокаина на Одесчине задержаны двое граждан Молдовы : UAZMI 17:15
- Кокаин с бананами в Одесском порту : Глобус Одессы 17:13
- СБУ перехватила партию кокаина в Одесской области : NikMedia.com.ua 17:08
- СБУ обнаружила и ликвидировала морской канал контрабанды кокаина в Одессе (фото) : УСИ Одесса 17:03
- В СБУ похвастались, что нашли кокаина на миллион : Багнет 17:01
- Кокаин с бананами в Одесском порту : Лента новостей Одессы 16:55
- В Одесском порту СБУ нашла в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина : Лента новостей Одессы 16:55
- СБУ в Одессе перехватила 12-килограммовую партию кокаина : Власти.нет 16:45
- В контейнере с фруктами обнаружили кокаин на $1 млн : Gazeta.ua 16:35
- Молдаване попались под Одессой с кокаином на миллион долларов [фото] : Комсомольская Правда в Украине 16:32
- В Одесскую область снова поступил кокаин из Латинской Америки - задержаны граждане Молдовы : ОТКАТ Одесский 16:21
- Под Одессой задержали партию кокаину на миллион долларов : Odessit.in.ua 16:18
- В Одесском порту задержали партию наркотиков стоимостью более $1 000 000 : NewsOne 16:09
- В контейнере с фруктами обнаружили кокаина на $1 млн : Gazeta.ua 16:05
- Правоохранители блокировали канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Изъято наркотиков на $1 млн - СБУ : Гордон 16:05
- В Одесской области на границе задержали контейнер с наркотиками на более 1 млн долларов : Информационный портал города Измаил 15:46
- В Одесской области задержали двух иностранцев, которые пытались перевезти в Европу 12 кг кокаина в контейнере с фруктами (фото) : Измаил вечерний 15:45
- СБУ блокировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки : Информационное Сопротивление 15:42
- Фото СБУ поймала граждан Молдовы, провозивших кокаин на миллион в контейнере с фруктами : Фокус 15:34
- Наркотики в фруктах: в порту под Одессой выявили партию кокаина на миллион долларов (фото) : Факты 15:32
- СБУ поймала двух молдаван с 12 кг кокаина : CRiME 15:20
- Кокаин вместо фруктов: в Одесской области задержали крупную партию наркотиков : Odessa.report 15:12
- Кокаин на миллион долларов: в порту задержали крупную партию наркотиков : Одесская жизнь 15:12
- СБУ перехватила партию кокаина в Одесской области : Новости N 15:10
- СБУ ликвидировала морской канал контрабанды кокаина в Украину (ФОТО) : ГолосUA 15:05
- В порту Одесской области ликвидирован канал контрабанды кокаина на миллион долларов : Четверта Влада 15:05
- В Одесской области пресекли контрабанду кокаина из Южной Америки : 7 телеканал Одессы 15:03
- В одесском порту обнаружили партию кокаина на сумму более одного миллиона долларов : KharkivToday 15:03
- СБУ задержала в Одессе контейнер с кокаином на миллион долларов : Zachem 15:02
- В Одесском порту СБУ нашла в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина : 048.ua Одесса 15:00
- Фрукты с кокаином: на границе в Одесской области задержали контейнер с наркотиками на более 1 млн долларов : Metronom.news 14:58
- СБУ перехватила крупную партию кокаина в Одесской области : ТВі 14:48
- СБУ заблокировала морской канал контрабанды кокаина: изъято "товара" на $1 млн : Bigmir)net Новости 14:39
- В Одесской области задержали партию кокаина на миллион долларов : Думская.net 14:33