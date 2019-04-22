Фото СБУ поймала граждан Молдовы, провозивших кокаин на миллион в контейнере с фруктами (81)

Фокус 2019.04.22 15:34

Фото: СБУ Правоохранители обнаружили 12 кг наркотика 22.04.19 Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов