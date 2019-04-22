Генпрокуратура вызывает на допрос Ложкина, Гонтареву и Филатова (186)

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- Генпрокуратура вызывает на допрос Ложкина, Гонтареву и Филатова : Новости Краматорска 18:40
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- ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений : Экономика от Пророка 18:27
- Генпрокуратура вызвала окружение Порошенко на допрос в статусе подозреваемых : Новости Днепропетровска 18:25
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- Генпрокуратура вручит подозрения людям из окружения Порошенко : ТСН.ua 18:14
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- Генпрокуратура Украины вручит подозрение людям из окружения Порошенко : Donbass.UA 18:02
- Гонтарева не собирается идти на допрос в Генпрокуратуру - СМИ : Дело.ua 18:02
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- Гонтарева пригласила следователей ГПУ в Лондон : Trust.UA 17:47
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- Окружение Порошенко вызывают на допрос : Антикоррупционный портал job-sbu.org 17:45
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- ГПУ вызвала экс-председателя АПУ Ложкина и экс-главу НБУ Гонтареву на допрос: названа причина : NewsOne 17:39
- Гонтарева прокомментировала вызов на допрос в ГПУ : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
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- Гонтарева отреагировала на повестку : Gazeta.ua 17:35
- "Пусть приедут и допросят". Экс-глава НБУ Гонтарева отказалась идти на допрос в ГПУ : Страна.ua 17:32