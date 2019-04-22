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Фокус: Украина

С оккупированного Донбасса передали 60 заключенныхрепортаж (54)

UAZMI 2019.04.22 15:45
Цензор.НЕТ 2019-04-22 15:21 Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Граждан передали в Счастье. Всего с декабря 2018 до апреля 2019 боевики передали уже 195 заключенных, 34 из них - уже освобождены. "Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - отметила Денисова. Источник: https://censor.net.ua/n3123709
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