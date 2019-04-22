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Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента (43)

Новое Время 2019.04.22 17:09
waferboard / Flickr waferboard / Flickr Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины. Соответствующее решение принято 22 апреля в рамках рассмотрения иска об отмене решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заполнения президентской квоты в Высшем совете правосудия. Также суд запретил главе комиссии Владимиру Буткевичу или иному лицу,
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