На Донбассе погиб 21-летний Александр Цапенко (6)

Gazeta.ua 2019.04.22 15:05

В Александра Цапенко поопала мина. Фото: из открытых источников 22 апреля на Донбассе погиб Александр Цапенко, 1998 года рождения, еще один боец получил ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начал борьбу зимой 2013-го - погиб старший сержант Игорь Игнатенко С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки группа боевиков начала