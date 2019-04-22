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Фокус: Украина

На Донбассе погиб 21-летний Александр Цапенко (6)

Gazeta.ua 2019.04.22 15:05
В Александра Цапенко поопала мина. Фото: из открытых источников 22 апреля на Донбассе погиб Александр Цапенко, 1998 года рождения, еще один боец получил ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начал борьбу зимой 2013-го - погиб старший сержант Игорь Игнатенко С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки группа боевиков начала
ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, ГРАНАТОМЕТ, ПРОТИВНИК, ОККУПАНТ, БОЕВИК, Украина, Россия, Луганск
2019.04.23 (6)

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