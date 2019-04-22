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Фокус: Украина

Лидер "Национального Корпуса" назвал поражение Порошенко во втором туре выборов вполне заслуженным

Лидер "Национального Корпуса" назвал поражение Порошенко во втором туре выборов вполне заслуженным (26)

Argumentua.life 2019.04.22 22:45
Народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий прокомментировал итоги президентских выборов. По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского - сложное испытание и большой риск для всей Украины. Такой позицией Андрей Билецкий поделился в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда". По словам Андрея Билецкого, проигрыш выборов Петром Порошенко является
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2019.04.23 (26)

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