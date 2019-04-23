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Погода в Днепре на сегодня: 23 апреля (21)

056.ua 2019.04.23 06:01
Облачный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха будет от +12 до +17. Ночью температура воздуха будет от +6 до +8. Ветер северо-восточный со скоростью 1-2 м/с. В мае днепрян ждут три новых праздника Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook и на наш канал в Telegram.
ПОГОДА, ОСАДОК, СИНОПТИК, ГРАДУС, ЗАМОРОЗКА, ВОЗДУХ, Украина, Киев, Ужгород
2019.04.23 (21)

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