Погода в Днепре на сегодня: 23 апреля (21)

056.ua 2019.04.23 06:01

Облачный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха будет от +12 до +17. Ночью температура воздуха будет от +6 до +8. Ветер северо-восточный со скоростью 1-2 м/с. В мае днепрян ждут три новых праздника Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook и на наш канал в Telegram.