Суд перенес рассмотрение апелляции НБУ по делу "Приватбанка" (2)

DsNews 2019.04.22 18:33

Шестой апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы НБУ Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "ДС" со ссылкой на УНН. "Сегодня Шестой апелляционный административный суд перенес на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ о проверке ПриватБанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу