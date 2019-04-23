Беларусь остановила поставки топлива в Украину (50)

Главред 2019.04.23 11:05

23 апреля 2019, 10:37 Минску пришлось приостановить экспорт нефти из России. Из-за поставок некачественной нефти экспорт РБ в Украину и Польшу прервался / Reuters Республика Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в ряд стран, в том числе и в Украину из-за проблем с поставками нефти из России. Также остались не у дел Польша и страны Балтии. "Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на