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Фокус: Украина

Беларусь остановила поставки топлива в Украину

Беларусь остановила поставки топлива в Украину (50)

Главред 2019.04.23 11:05
23 апреля 2019, 10:37 Минску пришлось приостановить экспорт нефти из России. Из-за поставок некачественной нефти экспорт РБ в Украину и Польшу прервался / Reuters Республика Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в ряд стран, в том числе и в Украину из-за проблем с поставками нефти из России. Также остались не у дел Польша и страны Балтии. "Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на
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2019.04.23 (50)

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