Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Выборы-2019: Зеленский с огромным отрывом "взял" Кировоградскую область

Выборы-2019: Зеленский с огромным отрывом "взял" Кировоградскую область (15)

Фраза.ua 2019.04.22 15:35
"Фраза" В ЦИК посчитали все протоколы второго тура президентских выборов в Кировоградской области. Как выяснили журналисты "Фразы", с огромным перевесом тут выиграл Владимир Зеленский. В Кировоградской области Владимир Зеленский набрал 80,47%, взяв 355 512 голосов из 441 748. У Петра Порошенко в активе всего 77 370 голосов, то есть 17,51%. Как писала "Фраза", Зеленский разгромил Порошенко в Днепропетровской области.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ВЫБОР, ИЗБИРАТЕЛЬ, ТУР, ГОЛОС, Зеленский, Порошенко, Украина
2019.04.23 (15)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019