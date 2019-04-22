ЦИК осталось обработать только 0,15% протоколов (10)

DailyUA 2019.04.22 22:24

Центральной избирательной комиссией по состоянию на 21:37 уже обработано 99,85% электронных протоколов, или 18 458 438 голосов избирателей, передает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы Президента Украины" ЕИАС "Выборы". Центральной избирательной комиссией по состоянию на 21:37 уже обработано 99,85% электронных протоколов, или 18 458 438 голосов избирателей, передает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы Президента Украины" ЕИАС "Выборы".