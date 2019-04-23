Теракт на Шри-Ланке, погибло 290 человек (2)

Hronika.info 2019.04.22 10:40

Число жертв взрывов в отелях, церквях и других местах на Шри-Ланке выросло до 290 человек. Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net. Как заявил телеканалу представитель полиции Руван Гунасекара, по последним данным число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день