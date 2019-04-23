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Теракт на Шри-Ланке, погибло 290 человек

Теракт на Шри-Ланке, погибло 290 человек (2)

Hronika.info 2019.04.22 10:40
Число жертв взрывов в отелях, церквях и других местах на Шри-Ланке выросло до 290 человек. Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net. Как заявил телеканалу представитель полиции Руван Гунасекара, по последним данным число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день
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2019.04.23 (2)

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