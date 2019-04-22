Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому - Джемилев (3)

Експерт-центр 2019.04.22 23:31
Крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому,
который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины.
Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев, пишут Крым.Реалии.
"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают.
Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной.
Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам,
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