Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому - Джемилев (3)

Експерт-центр 2019.04.22 23:31

Крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев, пишут Крым.Реалии. "Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам,