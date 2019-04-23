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Фокус: Украина

Против Порошенко просят открыть дело за Приватбанк (39)

Фокус 2019.04.23 12:04
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента Окружной суд просит ГПУ и ГБР начать расследование в отношении действующего президента 23.04.19 Судьи Окружного административного суда Киева просят Генпрокуратуру и ГБР начать расследование против президента Петра Порошенко из-за его критики решения суда относительно дела Приватбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Отмечается, что судьи коллегии, которая принимала решение по делу о
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2019.04.23 (39)

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