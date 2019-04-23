Против Порошенко просят открыть дело за Приватбанк (39)

Фокус 2019.04.23 12:04

Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента Окружной суд просит ГПУ и ГБР начать расследование в отношении действующего президента 23.04.19 Судьи Окружного административного суда Киева просят Генпрокуратуру и ГБР начать расследование против президента Петра Порошенко из-за его критики решения суда относительно дела Приватбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Отмечается, что судьи коллегии, которая принимала решение по делу о