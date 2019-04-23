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Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете въезда в Украину, сказав, что потерпит

Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете въезда в Украину, сказав, что потерпит (3)

112.ua 2019.04.22 23:30
Саакашвили подчеркнул, что пока Петро Порошенко является президентом Украины, он и не ожидал от Госпогранслужбы другого ответа 23:30 22.04.2019 Михеил Саакашвили Из Facebook Михеила Саакашвили Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете ему въезда в Украину, подчеркнув, что он другого ответа и не ожидал и готов потерпеть.
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2019.04.23 (3)

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