Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете въезда в Украину, сказав, что потерпит (3)

112.ua 2019.04.22 23:30

Саакашвили подчеркнул, что пока Петро Порошенко является президентом Украины, он и не ожидал от Госпогранслужбы другого ответа 23:30 22.04.2019 Михеил Саакашвили Из Facebook Михеила Саакашвили Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете ему въезда в Украину, подчеркнув, что он другого ответа и не ожидал и готов потерпеть.