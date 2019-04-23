Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете въезда в Украину, сказав, что потерпит (3)

112.ua 2019.04.22 23:30
Саакашвили подчеркнул, что пока Петро Порошенко является президентом
Украины, он и не ожидал от Госпогранслужбы другого ответа
23:30 22.04.2019
Михеил Саакашвили Из Facebook Михеила Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили
прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете ему въезда в Украину,
подчеркнув, что он другого ответа и не ожидал и готов потерпеть.
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