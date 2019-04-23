Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном (23)

Argumentua.life 2019.04.23 00:00

22:57, 22 апреля 2019 Мир 344 Встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке. Об этом пишет "Коммерсантъ со ссылкой на источники. Ким Чен Ын встретится с Путиным в России Как отмечается, встреча лидеров состоится на острове Русский на территории