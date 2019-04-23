Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном (23)

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- Ким Чен Ын едет к Путину на остров Русский : News24UA 08:06
- В КНДР подтвердили встречу Ким Чен Ына с Путиным : ICTV Факти 08:06
- Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове 25 апреля : Власти.нет 07:45
- В КНДР подтвердили информацию о визите Ким Чен Ына в Россию : Новое Время 07:39
- Ким едет к Путину на "семейном" бронепоезде на остров Русский : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- СМИ: Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля : Позиция 07:27
- СМИ: Ким Чен Ын и Путин встретятся во Владивостоке : Vector News 07:16
- Ким Чен Ын встретится с Путиным 24-25 апреля : Комсомольская Правда в Украине 06:46
- Официально: Ким Чен Ын встретится с Путиным : Телеграф.com.ua 06:43
- СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР : DailyUA 06:24
- СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР : Українські національні новини 06:03
- СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР : ПрессОрг24 06:02
- СМИ: Ким Чен Ын и Путин встретятся во Владивостоке : Українська правда 05:40
- "Коммерсант" назвал место встречи Ким Чен Ына и Путина : FaceNews 04:46
- В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию : DailyUA 02:23
- В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию : Українські національні новини 02:03
- В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию : ПрессОрг24 02:02
- Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский 25 апреля, - источники : FinOboz 01:34
- Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский 25 апреля, - источники : 112.ua 00:30
- Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский 25 апреля - СМИ : DailyUA 00:23
- Ким Чен Ын прибудет в Россию 25 апреля - СМИ : Bigmir)net Новости 00:09
- СМИ назвали дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына : НикВести 00:09