Срыв конкурсов на глав таможни и налоговой службы может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ и Евросоюзом - Минфин (5)

Гордон 2019.04.23 02:05
Честные и коррумпированные руководители налоговой и таможенных служб
Украины, которых выберут на конкурсе, должны запустить реформу этих
ведомств, отметили в Минфине.
Сегодня 01.46 |
Конкурсы проводятся в рамках реформы ГФС
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook
Возможный срыв конкурсов на должности глав Государственной таможенной
службы Украины и Государственной налоговой службы помешает их
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