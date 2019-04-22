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Фокус: Украина

Генпрокуратура вызывает на допрос Ложкина, Гонтареву и Филатова (5)

Новости Краматорска 2019.04.22 18:40
Генеральная прокуратура Украина вызывает на допрос и для вручения сообщений о подозрении экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, замглаву Администрации Алексея Филатова и бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщается на сайте ГПУ. Ложкин, Филатов и Гонтарева должны явится 23 и 25 апреля в ГПУ для допроса и вручения подозрений. По информации СМИ, речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко.
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2019.04.23 (5)

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