В Зеленского анонсировали громкие "посадки" в оборонной сфере (24)

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- В команде Зеленского говорят, что люди узнают всю правду о начале войны на Донбассе : Луганский Радар 11:55
- Зеленский хочет посадить Турчинова : УкрОП.org 11:51
- В команде Зеленского анонсируют "посадки" за Крым и Донбасс : Karachun.com.ua 11:47
- Трагедии в Иловайске и Дебальцево: у Зеленского сделали громкое заявление, "люди узнают правду" : Hyser 11:06
- У Зеленского уже анонсировали серию посадок : From-UA.com 11:04
- "Правда об Иловайске и захвате Крыма будет обнародована. Люди все узнают!": у Зеленского рассказали о громких "посадках" : Vse.Media 11:00
- "Украинцы узнают правду обо всем!" У Зеленского анонсировали громкие "посадки" : Vashgolos.net 10:53
- У Зеленского обещают посадки за коррупцию и сдачу Крыма : Трибун Луганска 10:46
- У Зеленского займутся теми, кто потерял Крым : Свежая газета 10:35
- Агония накрыла режим Порошенко: у Зеленского взялись за дела Майдана, Иловайска и Дебальцево : Elise Journal 10:30
- Команда Зеленского обещала наказать виновных в конфликте в Донбассе : ДонПресс 10:26
- "Посадки - будут!", - советник Зеленского : P-kontrol.in.ua 10:23
- "Правда об Иловайске и захвате Крыма будет обнародована. Люди все узнают!": у Зеленского рассказали о громких "посадках" : Prioritet.org 10:22
- "Посадки - будут!", - советник Зеленского : Politica.com.ua 10:19
- Зеленский пообещал наказать виновных в сдаче Крыма и Донбасса : Власти.нет 10:15
- В команде Зеленского анонсируют "посадки" за Крым и Донбасс : Новости Донбасса 10:09
- Иловайская трагедия: у Зеленского сделали сенсационное заявление, "ждет трибунал" : Politeka 09:40
- Семенченко готов дать показания в суде над мародерским режимом Порошенко : Экономика от Пророка 09:27
- Посадки будут: у Зеленского обещают наказать виновных за воровство в армии : Українські Новини 08:45
- Обнародуем всё: У Зеленского пообещали раскрыть правду об Иловайске, Дебальцево и сдаче Крыма : From-UA.com 08:34
- У Зеленского обещают рассказать правду о сдаче Крыма, войне на Донбассе и наказать виновных : NewsMir.info 08:07
- У Зеленского побещают рассказать правду о сдаче Крыма, войне на Донбассе и наказать виновных : News24UA 08:06
- У Зеленского обещают рассказать правду о сдаче Крыма, войне на Донбассе и наказать виновных : Страна.ua 07:32