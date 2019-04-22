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Фокус: Украина

В Зеленского анонсировали громкие "посадки" в оборонной сфере (24)

Рубрика 2019.04.22 16:32
Все, кто был задействован в коррупционных схемах в "оборонке", а также виноват в сдаче Крыма и кровавых епизодах войны на Донбассе - будут привлечены к ответственности. Об этом заявил эксперт по вопросам нацбезопасности и обороны в команде Зеленского Иван Апаршин в своем блоге на OBOZREVATEL. Отмечается, что бюджет министерства обороны будет максимально открыт для общественности. "Каждый человек будет иметь возможность проконтролировать каждую копейку,
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2019.04.23 (24)

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