Награжден "Оскаром" и "Золотым глобусом": в США скончался знаменитый кинопродюсер (27)

Обозреватель 2019.04.23 01:39

В воскресенье, 21 апреля, в США на 65 году жизни скончался известный продюсер Стив Голин. Он умер вечером в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком, сообщает The Hollywood Reporter. Так, примерно десять лет назад врачи поставили продюсеру неутешительный диагноз - рак костей, из-за заболевания впоследствии удалили левую лопатку. Стив Голин известен как продюсер таких фильмов, как "Вавилон", "Вечное