Награжден "Оскаром" и "Золотым глобусом": в США скончался знаменитый кинопродюсер (27)

2019.04.23 (27)2019.04.22 (2) →
- В США умер создатель известных фильмов : Hronika.info 11:40
- Ушел из жизни продюсер "Настоящего детектива" и "В центре внимания" Стив Голин : Зеркало недели. Украина 11:16
- Умер продюсер Стив Голин : UA.news 11:14
- Умер продюсер "Выжившего" и "Настоящего детектива" : Медианяня 10:58
- Умер оскароносный продюсер Стив Голин : УНИАН 10:48
- Ушел из жизни известный кинопродюсер : FaceNews 10:46
- Умер продюсер фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "Выживший" Стив Голин : LB.ua 10:37
- Умерла легенда фильма "Выживший": поклонники оплакивают потерю : Znaj.ua 10:16
- Умер известный продюсер : ГолосUA 10:05
- В США скончался оскароносный продюсер : Depo 10:02
- Умер продюсер фильмов "Выживший" и "В центре внимания" : Сегодня.ua 09:42
- Голливудский продюсер Стив Голин скончался в возрасте 64 лет : Joinfo 09:36
- Умер продюсер Выжившего Стив Голин : РИА Мелитополь 09:28
- Умер оскароносный продюсер сериалов "Настоящий детектив" и "Мистер Робот" Стив Голин : Гордон 09:05
- Из жизни ушел оскароносный продюсер, снявший "Выживший" и "Настоящий детектив" : NewsOne 08:39
- "Выживший": умер продюсер фильма : Подробности.ua 08:10
- Умер продюсер "Вечного сияния чистого разума" и "Игры" : Главное 08:04
- Умер продюсер Выжившего Стив Голин : NewsMir.info 06:07
- В США умер известный продюсер : Hronika.info 02:39
- Награжден "Оскаром" и "Золотым глобусом": в США скончался знаменитый кинопродюсер : Обозреватель 01:39
- Умер "оскароносный" кинопродюсер Стив Голин : DailyUA 01:23
- В США умер продюсер "Вечного сияния чистого разума" и "Настоящего детектива" : Громадське телебачення 01:06
- Умер "оскароносный" кинопродюсер Стив Голин : ПрессОрг24 01:02
- Умер "оскароносный" кинопродюсер Стив Голин : Українські національні новини 00:48