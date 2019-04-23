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Фото Суд приговорил к 30 годам тюрьмы убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой

Фото Суд приговорил к 30 годам тюрьмы убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой (29)

Фокус 2019.04.23 05:34
Фото: Виктория Маринова / Facebook Журналистку изнасиловали, ударили по голове и задушили 23.04.19 Суд в болгарском городе Русе 22 апреля признал Северина Красимирова виновным в изнасиловании и убийстве журналистки Виктории Мариновой и дал ему 30 лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство БГНЕС. Северин Красимиров должен выплатить семье убитой журналистки компенсацию в 450 тысяч болгарских левов (почти $259 тысяч).
СЕВЕРИН, ЖУРНАЛИСТКА, БОЛГАРИЯ, РУСА, УБИЙЦА, ВИКТОРИЯ, Маринов, Маринова, BG, Германия
2019.04.23 (29)

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